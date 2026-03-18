Más de cien personas se intoxicaron por comer una pizza en Brasil

Una mujer murió y más de 100 personas fueron hospitalizadas luego de comer en una pizzería en la ciudad de Pombal, en el Sertão de Paraíba, Brasil.

Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 años, murió este martes por la mañana tras sufrir una grave intoxicación alimentaria. Su caso es el más grave de un brote que ya afectó a al menos 118 personas.

La víctima había cenado el domingo por la noche en la pizzería La Favoritta junto a su novio. Ambos comenzaron a sentirse mal apenas regresaron a su casa y acudieron al Hospital Regional de Pombal, donde recibieron atención y fueron dados de alta.

Sin embargo, el lunes por la mañana, Rayssa volvió a ingresar al hospital con síntomas severos: diarrea, vómitos y dolor abdominal. Permaneció hospitalizada hasta su fallecimiento el martes por la mañana.

De acuerdo con los datos oficiales, al menos 118 personas buscaron atención médica luego de consumir pizza en el mismo establecimiento. Los síntomas reportados fueron náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y malestar general. Todos recibieron tratamiento y fueron dados de alta, excepto un niño de ocho años que permanece internado bajo observación.

Clausura e investigación

Según informó el medio g1, la Agencia Estatal de Vigilancia Sanitaria (Agevisa) y la Vigilancia Sanitaria Municipal clausuraron la pizzería y realizaron una inspección técnica. Se confiscaron materiales y alimentos para su análisis en laboratorio, en busca de determinar el origen de la intoxicación.

El inspector sanitario explicó que el lugar no cumplía con ninguna de las normas básicas y no estaba en condiciones de funcionar. Además, señaló que no presentaron documentación que acreditara protocolos de higiene. Durante la inspección encontraron insectos, temperaturas inadecuadas, alimentos mal conservados, equipos oxidados y hasta la reutilización de envases de comida ya usados.

La abogada de La Favoritta, Raquel Dantas, informó que la defensa acompañó las inspecciones y que el propietario del local está colaborando con la investigación. Además, aseguró que fue él mismo quien contactó a las autoridades sanitarias para solicitar la inspección.