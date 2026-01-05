“Todavía soy el presidente de Venezuela”

El letrado encargado de la defensa de Nicolás Maduro informó en la vista celebrada en Nueva York que el mandatario venezolano atraviesa algunos problemas de salud que requerirán atención durante su permanencia bajo custodia. Esta información fue presentada al juez federal Alvin Hellerstein, quien condujo la primera audiencia en la que Maduro se declaró inocente de los cargos imputados, según consignó CNN.

Durante esta comparecencia, el presidente de Venezuela sostuvo que no ha cometido ningún delito y calificó de injusticia su detención en Caracas, destacando: "Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela". Ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro afirmó textualmente: "Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", añadiendo que es "un hombre decente" y recalcando su investidura como jefe de Estado. Su esposa, Cilia Flores, también enfrentó la audiencia y, al igual que Maduro, sostuvo: "No culpable, completamente inocente", según publicaron varios medios estadounidenses.

Ambos comparecieron vistiendo uniformes oscuros de prisión y se mantuvieron sentados con un asiento de separación entre ambos. Los equipos legales encargados de su defensa comunicaron al tribunal que, por el momento, no solicitarán libertad condicional. Respecto a la situación de Flores, su representante legal señaló que la primera dama experimentó "lesiones importantes durante su secuestro", denuncia que quedó registrada en la sesión ante la corte, reportaron medios como CNN.