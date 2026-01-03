Delcy Rodríguez dijo que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores tras los ataques de EEUU

Fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la madrugada de este sábado a Caracas. Tras conocerse la noticia, la dictadura venezolana de Nicolás Maduro emitió un comunicado repudiando lo que calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos. Asimismo, el régimen declaró el estado de emergencia.

En los videos difundidos, se observa el impacto de las explosiones, con densas columnas de humo saliendo desde múltiples sectores de la ciudad. Varios ciudadanos informaron sobre presuntos ataques aéreos contra las instalaciones militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, acompañados de constantes ruidos provocados por el paso de aviones.

Este episodio ocurre luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegara una flota naval en el Caribe y afirmara que los días del régimen de Nicolás Maduro “están contados”.

El lunes pasado, Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en Venezuela, un hecho que significaría el primer ataque terrestre estadounidense en ese país.

Delcy Rodríguez: “Desconocemos el paradero de Maduro y Cilia Flores”



Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano, se refirió a los recientes ataques de Estados Unidos en el país e informó que Nicolás Maduro ha impartido instrucciones precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. “Están activados todos los planes. Estamos en una perfecta fusión militar, popular y policial para todos los planes de defensa integral de la nación”, afirmó Rodríguez.

La funcionaria exigió el respeto al derecho internacional y condenó lo que calificó como “una forma brutal y salvaje contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios y militares y la vida de inocentes venezolanos civiles”.

Rodríguez reiteró que el mensaje es contundente y que las instrucciones del presidente Maduro son claras para las fuerzas encargadas de la defensa nacional.

“Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno de Trump prueba de vida inmediata de Maduro y de la primera dama”, concluyó.