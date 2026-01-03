26°
3 de Enero,  Jujuy, Argentina
Maduro capturado

La ONU advirtió que el ataque a Venezuela sienta "Un precedente peligroso"

El Secretario General de la ONU advirtió que la acción castrense podría tener implicaciones preocupantes para la región y el máximo responsable de velar por los derechos humanos recuerda que es primordial proteger a la población venezolana.

Sabado, 03 de enero de 2026 17:36

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutierres, expresó su profunda alarma por la reciente escalada de tensión en Venezuela, que tuvo como punto culminante la acción militar llevada adelante por Estados Unidos en territorio venezolano y la detención de Nicolás Maduro.

Según advirtió su vocero Stéphane Dujarric, el episodio podría tener consecuencias preocupantes para toda la región. Más allá de la situación particular que atraviesa Venezuela, el jefe de la ONU señaló que "estos acontecimientos sientan un precedente peligroso".

 

En ese sentido, reiteró la necesidad de que "todos los actores involucrados respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas", y manifestó su seria preocupación "ante la posibilidad de que esas normas no hayan sido observadas".

Asimismo, el secretario general hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales de Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, basado en el respeto irrestricto de los derechos humanos y del Estado de derecho, como única vía para evitar una mayor desestabilización del país y de la región.

