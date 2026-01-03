Lula Da Silva condenó el ataque de EE.UU a Venezuela

A través de un posteo en X, Lula planteó que los bombardeos en Caracas "han traspasado una línea inaceptable". "Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", dijo.

Lula destacó "Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".

Además, recordó que la postura histórica de Brasil es condenar las intervenciones. "La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones"

"Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz", agregó.

Finalmente pidió la intervención del organismo internacional "La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación.