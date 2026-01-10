Nicolás Maduro envió su primer mensaje desde la prisión en Nueva York, a una semana de haber sido capturado y trasladado a Estados Unidos. La información fue difundida por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, a partir de lo que le transmitieron los abogados que mantienen contacto con el dirigente chavista detenido.

El hijo del mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que su padre está “bien” en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al citar a su padre. “Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, añadió.