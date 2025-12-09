Paramount lanza oferta por Warner Bros. superando a Netflix

La productora estadounidense Paramount anunció que desafiará la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Netflix con una oferta propia de "adquisición hostil".

Netflix alcanzó un acuerdo de adquisición parcial de 83.000 millones de dólares (71.000 millones de euros) con Warner Bros. el viernes, pero Paramount anunció que presentaría a los accionistas una oferta de aproximadamente 108.400 millones de dólares.

¿Cuáles son los detalles de las ofertas de Warner Bros.?

Netflix ofreció comprar parte de WBD por 83.000 millones de dólares, incluyendo la deuda de WBD.

Netflix pagaría 23,25 dólares por acción, más 4,50 dólares en acciones de Netflix.

Esto equivale a un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares.

Paramount ofrece comprar la totalidad de WBD por 108.400 millones de dólares.

Paramount afirmó que pagaría 30 dólares por acción de WBD, lo que supone un aumento de 18.000 millones de dólares para los accionistas.

¿Qué ha dicho Paramount sobre la oferta de Warner Bros.?

Paramount afirmó que su oferta por la totalidad de Warner Bros. Discovery es mejor que la de Netflix, ya que ofrece más liquidez a los accionistas y un proceso de aprobación regulatoria más sencillo.

Además, a diferencia de Netflix, Paramount afirma que también ofrece comprar los activos de cable de Warner Bros. y solicita a los accionistas que rechacen la oferta de Netflix, que, según afirma, se basa en una "valoración prospectiva ilusoria" de dichos activos.

Paramount criticó la oferta de Netflix, afirmando que "expone a los accionistas de Warner Bros. Discovery a un prolongado proceso de aprobación regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto, junto con una combinación compleja y volátil de capital y efectivo".

Paramount afirmó haber presentado seis propuestas a WBD durante un período de 12 semanas.

"Creemos que nuestra oferta fortalecerá a Hollywood. Es en beneficio de la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica", declaró David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, en un comunicado.

"Creemos que se beneficiarán de una mayor competencia, una mayor inversión en contenido y una mayor producción en salas, así como de un mayor número de películas en cartelera como resultado de nuestra propuesta de transacción", añadió.

¿Qué pasará con la oferta de Netflix?

Netflix y WBD habían aceptado la oferta de la primera, pero Paramount ha presentado una oferta hostil dirigida directamente a los accionistas.

El director ejecutivo de la compañía, Ted Sarandos, afirmó que la oferta de Paramount era "totalmente esperada", pero la noticia ya se sentía en el mercado bursátil.

El lunes, las acciones de Netflix cayeron un 4%, mientras que las de Paramount subieron un 7,3% y las de WBD un 5,3%.

Es probable que Paramount inste a accionistas y políticos a hundir el acuerdo con Netflix. Ya había suscitado inquietudes sobre los monopolios del streaming en línea, ya que dejaría a Netflix, la plataforma de streaming número uno, propietaria de HBO Max, la tercera plataforma de streaming más grande.

Pero la senadora estadounidense Elizabeth Warren también ha alertado sobre un posible acuerdo con Paramount, afirmando que la oferta hostil "está respaldada por un grupo de allegados a Trump... lo que plantea serias dudas sobre tráfico de influencias, favoritismo político y riesgos para la seguridad nacional".