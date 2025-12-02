Concluyó la primera gira pastoral del Papa

El Papa completó hoy su primera gira pastoral que lo llevó por Turquía y Líbano y ya regresó a la Santa Sede, informó hoy el Vaticano.

El sitio Vatican News precisó que el avión con el Pontífice a bordo aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino a las 15:57 tras haber despegado de Beirut a las 13:48 hora local, estableció esta tarde la Agencia Noticias Argentinas.

Antes de partir, “pronunció un discurso de despedida en el que saludó al País de los Cedros”, tras haber visitado primero Turquía y Líbano, señala el informe del Vaticano.

El Papa repasó algunos de los momentos más destacados de su estancia en el Líbano y expresó su deseo de paz, haciendo un llamamiento al fin de las hostilidades en Oriente Medio.

León XIV llegó a Turquía el 27 de noviembre, punto inicial del periplo, con motivo del 1700 aniversario del Primer Concilio de Nicea.

Acontecimientos más significativos

Entre los acontecimientos más significativos que vivió, se encuentran la visita el lunes a la tumba de San Charbel Maklūf en el Monasterio de San Marón en Annaya, un encuentro ecuménico e interreligioso en Beirut y un encuentro con jóvenes en Bkerké.

Este mismo martes visitó el Hospital de la Croix en Jal ed Dib, dirigido por la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Cruz.

A continuación, celebró una oración en silencio en el puerto de la capital, escenario de las dos explosiones del 4 de agosto de 2020, que mataron a más de 200 personas y dejaron a 300.000 sin hogar.

También celebró una Misa en el paseo marítimo de Beirut, una zona costera entre el puerto deportivo y el centro de la ciudad.