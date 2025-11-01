Israel: los últimos restos entregados por Hamás no corresponden a rehenes

El análisis forense determinó que los tres cuerpos que llegaron a territorio israelí el viernes por intermedio de la Cruz Roja no pertenecen a ninguno de los 11 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, según un informe de la oficina del primer ministro.

Las Fuerzas de Defensa israelíes afirmaron este sábado que los tres cuerpos entregados el viernes a Israel desde la Franja de Gaza por intermedio del Comité Internacional de la Cruz Roja, "no corresponden a los de ningún rehén capturado por Hamás el 7 de octubre de 2023".

Israel había sido notificado con antelación de que Hamás no estaba seguro de la identidad de los restos, según indicaron fuentes cercanas al operativo. El movimiento islamista palestino, considerado terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, hasta ahora ha devuelto los restos mortales de 17 de los 28 rehenes fallecidos que aceptó entregar en el marco de un acuerdo de tregua negociado por Washington. Entre ellos se encuentran los restos de 15 israelíes, un tailandés y un nepalí.

El análisis realizado por el instituto forense de Abu Kabir en Tel Aviv determinó que los cuerpos no pertenecían a ningún rehén israelí. Por ello, los últimos cadáveres de cautivos israelíes devueltos por Hamás "son los entregados el jueves y que fueron identificados como los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años", según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

En el marco del alto al fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2000 detenidos y presos palestinos. Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, también con la mediación de la Cruz Roja, 225 cadáveres de gazatíes. Según imágenes divulgadas por el Ministerio de Salud y denuncias de fuentes médicas y de Hamás, muchos de estos cuerpos presentaban "signos de abusos y de torturas o carbonizados".

Los sucesivos retrasos por parte de Hamás en la entrega de los cuerpos provocaron el enojo del gobierno israelí, que acusó al grupo de violar el acuerdo de alto al fuego. Desde el inicio de la tregua, el 10 de octubre, Israel ha bombardeado dos veces Gaza, en represalia por disparos que mataron a tres de sus soldados.

Los ataques aéreos del 19 de octubre causaron al menos 45 muertos en Gaza, según fuentes palestinas, y "los bombardeos del martes dejaron 104 fallecidos", según las mismas fuentes. Hamás, que niega haber disparado contra los soldados israelíes, acusó a su contraparte de violar el alto al fuego.