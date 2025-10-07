Expulsan del país a la exMiss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína

Jade Isabela Callau Barriga, exMiss Bolivia, ha sido condenada a tres años de prisión en suspenso y enfrenta la expulsión de Argentina, tras haber sido detenida con más de 300 kilos de cocaína en la provincia de Entre Ríos. Esta decisión ha generado un fuerte impacto tanto en Argentina como en su país de origen, Bolivia.

La sentencia fue impartida por la jueza Mariela Rojas del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, quien afirmó que Callau Barriga fue considerada partícipe secundaria en el delito de transporte de estupefacientes. Esta condena fue el resultado de un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, la defensa y la propia acusada, donde se aceptó por consenso la pena de tres años de prisión suspensa, considerando también su repatriación inmediata.

El tribunal evaluó varios factores para dictar su fallo. Por un lado, su corta edad y ausencia de antecedentes penales fueron elementos clave en suavizar la sentencia. Por otro lado, se tomó en cuenta el contexto de desigualdad en su relación con su novio, Leonardo Monte Alto Gusmao, un piloto brasileño de 50 años acusado de operar la avioneta que trasladaba la droga.

Además de la sentencia de prisión en suspenso, se dictaminó una multa superior a 2,7 millones de pesos argentinos contra Callau Barriga. Aunque no tuvo un rol esencial ni dirigió toda la logística del transporte de estupefacientes, su involucramiento en el caso fue suficiente para el procedimiento legal que condujo a su condena y deportación inmediata.

La Dirección Nacional de Migraciones, tras declarar irregular su situación en Argentina, coordinó su remoción definitiva del país. Callau Barriga fue escoltada por una delegación de la Policía Federal Argentina hasta el Aeropuerto de Buenos Aires para tomar un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde llegó en la madrugada del domingo, cerrando así un capítulo complejo de su vida.