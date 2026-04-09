Desde el Área de Ambientación y Orientación Estudiantil de la Facultad de Humanidades de la Unju se invitó a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario, para participar de los Talleres de Orientación Vocacional Ocupacional.

Esta propuesta se desarrollará en modalidad presencial y en el turno tarde, con el objetivo de acompañar a los futuros ingresantes en el proceso de reflexión y elección de una carrera universitaria dentro de la oferta académica de las Ciencias Sociales.

Las inscripciones para los talleres se realizarán únicamente el 13 y 14 del corriente, de 14.30 a 15.30. Los interesados deberán acercarse personalmente a la sede de la facultad, Otero 262, 3º piso, aula 29, y presentar el DNI.

Los talleres están dirigidos especialmente a jóvenes que están finalizando la secundaria y buscan herramientas para pensar su futuro académico y laboral, así como también conocer las distintas posibilidades de formación de la Unju.

Por consultas o mayor información, los interesados podrán comunicarse con María Dolores Revuelta, responsable de los talleres, al 3884043401 o bien dirigirse a la unidad académica. Cabe destacar que los cupos son limitados.