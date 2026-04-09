Sexto trasplante renal en el sistema público de salud

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que se concretó de manera satisfactoria, en el hospital "Pablo Soria" de la capital provincial, el sexto trasplante renal realizado en el sistema público, afianzando la máxima complejidad gratuita a disposición de la población para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica.

"El proceso quirúrgico inició en las últimas horas del viernes 3 de abril y finalizó en la madrugada del día sábado. En este caso, la persona trasplantada es un hombre mayor de edad del Departamento Yavi, que se encontraba en lista de espera", explicó el jefe de Trasplante Renal del hospital "Pablo Soria", José Illanes, y resaltó que "dadas las características de salud de esta persona con hipersensibilidad, es decir, complejidad en su sistema inmunitario, se trató además de un trasplante complejo".

"Tengamos en cuenta que sobre un promedio de 1.500 trasplantes renales realizados cada año a nivel nacional, se realizan de 100 a 150 de este tipo en todo el país. De hecho, el Incucai privilegia en emergencia a estos pacientes en cada operativo. En este caso, recibimos el órgano desde la provincia de Neuquén, con un operativo de traslado en tiempo y forma, y por las características propias de este trasplante, contó con apoyo de todo el hospital 'Pablo Soria' y del sistema público, con la participación fundamental de servicios de Nefrología y de Hemoterapia dado el requerimiento de plasmaféresis y desde luego con los cuidados posoperatorios específicos para el paciente, que se encuentra evolucionando de manera favorable", agregó.

Asimismo, Illanes destacó que "realizar este trasplante complejo en el fin de semana largo en nuestro hospital da cuenta de las capacidades profesionales y de infraestructura instalada en la provincia para este tipo de procedimiento", y ponderó que "el trasplante de órganos es calidad y cantidad de años de vida; además significa mayor calidad de vida respecto a la diálisis que requiere una persona en esta condición de salud y por ello siempre es una alegría poder concretar un trasplante". El primer trasplante renal en la salud pública jujeña se realizó el 24 de diciembre de 2024.

Cooperación en Salud

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, firmó un acuerdo con su par de Salud, José Manzur, y el vocal 1º del Instituto de Seguros de Jujuy, Ezequiel Vega, para aplicar tecnologías eficientes que integran datos de salud, asegurar su trazabilidad e interoperabilidad y garantizar a los afiliados al ISJ acceder y disponer de esa información.

El acuerdo valida la integración de sistemas, el intercambio seguro de datos de salud en tiempo real, al portadocumentos de cada afiliado y a la auditoría. La nueva herramienta en desarrollo pone en valor y complementa los esfuerzos de digitalización que vienen realizando el ISJ, los prestadores y entidades de salud, y permitirá a los afiliados acceder a su historial clínico, recetas y estudios desde una única plataforma digital.

Además, se prevé fortalecer la receta electrónica, la digitalización de prestaciones y el desarrollo de una historia clínica interoperable, fortaleciendo la coordinación y trabajo entre profesionales y centros de salud. El convenio también contempla estándares de seguridad tecnológica que garantizan la confidencialidad y protección de los datos personales.