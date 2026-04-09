Paros de autoconvocados carecen de "validez legal"

Integrantes de la junta provisoria de la Asociación de educadores provinciales (Adep) sostuvieron ayer que carece de validez legal toda acción que no surja desde su ámbito y en ese sentido dijeron que no hubo ningún llamado a elecciones de delegados escolares.

Aclararon también que hasta tanto no haya una comisión directiva electa por los afiliados, nadie puede llamar a un paro. "No tenemos facultad para convocar medidas de fuerza, pero sí podemos adherirnos a nuestras entidades madres que son la Ctera o la CTA", expresaron. En ese marco advirtieron que si los docentes adhieren a los paros anunciados por una agrupación del sindicato no sólo les descontarán los días de huelga, sino que corren el riesgo de que se asiente en sus legajos la falta sin justificar, con todos los perjuicios que ello implica.

Jorge Calizaya, Claudia Rueda, Azucena Páez y Mariela Chiri visitaron ayer El Tribuno de Jujuy, oportunidad en la que explicaron en detalle la situación del gremio de los maestros de nivel primario e inicial. En primer término dijeron que en caso de acefalía, el estatuto de Adep habilita a los congresistas a reunirse. Relataron entonces que vencido el mandato de la comisión directiva junto a otros congresistas llamaron al congreso del que surgió la junta provisoria, siendo "la primer función el llamado a elecciones". Seguidamente se conformó la junta electoral que -destacaron- es un órgano autónomo responsable de llevar adelante el proceso de elección subsanando todas las falencias que "hubo en las elecciones anteriores". Dijeron que estas acciones están contempladas en el estatuto y fueron fiscalizadas por una escribana que "evaluó todo el proceso para darle transparencia".

A una consulta de este diario, precisaron que la junta electoral viene trabajando desde el 10 de febrero pasado. Mencionaron que por estos días dicha junta, surgida del congreso -máximo órgano del sindicato- trabaja en la actualización de los padrones con mira a los comicios que podrían realizarse en julio o agosto. Estimaron que la semana próxima podría conocerse el cronograma electoral.

"Nosotros como junta provisoria tenemos atribuciones, pero no en su totalidad, sin embargo, hoy por hoy somos la cabeza del gremio. Entonces, todo lo que pueda pasar sí o sí tiene que estar avalado por esta junta provisoria", apuntaron. Asimismo pusieron de relieve que una vez asumida la comisión directiva electa en comicios cesarán en sus funciones.

A otra consulta de nuestro diario respondieron que con el sindicato acéfalo se hicieron cargo de cuestiones administrativas que permitieron pagar los sueldos a los empleados del gremio, habilitar también los salarios de las docentes que se desempeñan en el jardín que está a cargo de Adep, como también "regularizar los hospedajes".

En otro momento de la entrevista explicaron cuáles son los pasos que establece el estatuto para llamar a un paro. Para empezar debe existir una comisión directiva que puede convocar a medidas de fuerza una vez que es facultada por el congreso que es el órgano máximo de la institución- tras considerar el mandato de las asambleas zonales. Por lo tanto, los paros anunciados por una agrupación de delegados no tienen validez legal, ya que "están fuera del estatuto. Y están llevando al docente a que primero le descuenten el día y segundo que se injustifique la falta si el Gobierno considera ilegal el paro".

Sobre la elección de delegados escolares convocada por maestros autoconvocados, "tampoco tiene validez" porque la comisión directiva es la única que tiene facultad para hacer tal llamado. "De los delegados escolares luego salen los congresistas. O sea, todo tiene que seguir un paso institucional y lo tiene que decir la comisión directiva y hoy por hoy no tenemos comisión directiva, por lo tanto no se puede llamar a delegado escolar".

Al concluir dijeron que tienen conciencia de la gran responsabilidad que recae en ellos en sostener la institucionalidad del gremio, acompañando el proceso electoral del que surgirán las legítimas autoridades del sindicato.

Pedido de adelantos

Frente a la "delicada situación" que atraviesan los maestros, integrantes de la comisión provisoria de Adep anunciaron ayer que pidieron al Gobierno que adelante el bono previsto para mayo. También promovieron que se liquiden los salarios a los docentes que ingresaron a la titularidad el 18 de febrero pasado y que "no han cobrado nada".

"No podemos dejarlos desamparados, estamos gestionando que se les haga un adelanto", dijo Jorge Calizaya al destacar que "hay voluntad de parte del contador Sorbello, del Ministerio de Educación". Agregó que ayer iban a entregar un listado de los afectados y al mismo tiempo gestionar ante el Ministerio de Hacienda la autorización de un adelanto.