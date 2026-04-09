Los diputados hoy tendrán una larga agenda de trabajo

La Legislatura de Jujuy hoy tendrá su primera sesión especial y su tercera ordinaria, previstas para las 10 y 10.30 respectivamente. En la primera se prestará acuerdo para designar cargos en el Ministerio Público de la Acusación, y en la segunda se dará ingreso y tratarán proyectos, como también de resolución y de declaración.

En la especial a pedido del Ejecutivo provincial se dará acuerdo para designar como fiscal de Estado al abogado Diego Cussel; y como agentes fiscales de investigación penal preparatoria, a Martín Andrés La Villa y Rodrigo Guevara.

Posteriormente en la ordinaria, se enviará a Asuntos institucionales el decreto acuerdo del Ejecutivo provincial que dispone para la Administración pública provincial centralizada, descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, medidas de contención del gasto público por el ejercicio 2026.

Tomarán estado parlamentario los proyectos de ley de Adhesión a la Ley nacional N° 21.477/76 sobre Dominio de inmuebles por prescripción administrativa, presentado por la Provincia; de Inocencia fiscal  Modificación del código fiscal Ley 5791 y de Modernización, transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, ambos de LLA; y de Creación de la municipalidad de Alto Comedero (Frente Jujuy Crece).

El diputado Rubén Rivarola presentó los de implementación del Programa provincial para la creación, apertura, fortalecimiento y optimización de Centros de detención para adolescentes infractores de la ley penal, de Afectación de inmueble público para la construcción de un Centro de depósito y transferencia de carga en Palpalá, de Modificación de la ley N° 4164 - Incorporación del Sistema de Boleta única de papel en el sistema electoral provincial, de Superintendencia de servicios públicos, de Promoción para la instalación de equipos y terminales de carga de vehículos eléctricos, y de Creación del juzgado administrativo de minas de segunda nominación en la órbita del Ejecutivo provincial.

Manuel Soler presentó el de Incorporación de la BUP al sistema electoral provincial; el FJC elevó el de Prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales en edificios educativos; de Protección, conservación y puesta en valor de estructuras fósiles e icnitas de Jujuy (Martín Fellner); y de Emergencia salarial y control de trabajadores sobre las cuentas públicas (del PTS Frente de Izquierda), entre otros.

Asimismo ingresarán de solicitud de informes sobre: Situación laboral, sanitaria y presupuestaria del personal de la Policía (de Noemí Isasmendi) y otro similar de LLA; sobre la Licitación para la construcción de la mini estación de transferencia en Caimancito, de Situación operativa, económica y financiera del Tren Solar, situación financiera, productiva y administrativa de Cannava, de la situación de Jujuy Digital Sapem, y de situación de Jemse (LLA); y de la Nueva escala salarial de las fuerzas de seguridad y sobre Convenio marco entre Gobierno de Jujuy y Consejo Federal de Inversiones para elaboración de un Plan Maestro para el sector hídrico y del Avance del proyecto minero Kaia 31 (Izquierda).

También sobre Saneamiento de basurales a cielo abierto (Fellner) y de LLA sobre Compra-venta del ingenio La esperanza y expropiación de tierras pertenecientes al ingenio, respecto a recategorizaciones y pagos retroactivos durante diciembre de 2025 en la Dirección Provincial de Vialidad, y sobre pauta publicitaria, criterios de asignación a medios de comunicación y haberes de funcionarios, entre otros varios más.