Humahuaqueños esperan a la Virgen de Cuchillaco

Los humahuaqueños el próximo sábado peregrinarán al santuario de la Virgen de Copacabana de Cuchillaco (distante a unos 18 kilómetros de Humahuaca), regresando al día siguiente trayendo a la sagrada imagen de la venerada.

Los fieles y devotos de la santa el pasado 2 comenzaron a prepararse espiritualmente para su reencuentro, hoy y mañana a las 19.30 en el paraje proseguirá el Santo Rosario; y el 11, desde Humahuaca, a la madrugada partirán al santuario (aunque esta semana los feligreses comenzaron a peregrinar).

A las 15 se oficiará una misa; a las 19 se elegirá la nueva comisión de honras; luego será la adoración de suris y con cuarto; y a las 21.30 se observará un espectáculo de fuegos artificiales en honor a la Virgen y amitos de Dios.

El 12 a las 7.30 emprenderán el regreso al pueblo donde la esperan alrededor de las 18.30. El 19 a las 16.30 estará en Tumbaya reuniéndose con la Virgen de Copacabana de Punta Corral; y el 26 regresará a su santuario en Cuchillaco.