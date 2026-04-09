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Casa Rosada

El gobernador se reunió con el ministro Santilli

Sadir planteó caída de la coparticipación y estado de rutas.

Jueves, 09 de abril de 2026 00:00
CASA ROSADA | LA REUNIÓN QUE MANTUVIERON EL GOBERNADOR CARLOS SADIR Y EL MINISTRO DEL INTERIOR, DIEGO SANTILLI.

El gobernador Carlos Sadir concretó una reunión en Buenos Aires con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. En el encuentro, el mandatario provincial planteó "las principales preocupaciones que hoy atraviesa Jujuy".

Entre las temáticas abordadas se encuentran "la crisis de la microeconomía, con caída de la actividad y pérdida de puestos de trabajo en el sector privado".

A ello se suma "la caída sostenida de la coparticipación federal, que significa menos recursos clave para sostener servicios y obras públicas". Además "del deterioro de las rutas nacionales por la falta de obras".

Asimismo, "abordamos la agenda legislativa nacional y los proyectos que se van a tratar los próximos meses", expresó el gobernador sobre la agenda del encuentro.

"Jujuy necesita decisiones urgentes. Por eso, a través del diálogo, buscamos dar soluciones que atiendan las necesidades de la gente", expuso Sadir por último.

De acuerdo a fuentes oficiales de la Casa Rosada, el encuentro forma parte de los que viene teniendo el ministro Santilli con otros gobernadores. En el último mes concretó reuniones con Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut).

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