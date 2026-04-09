Los tres miércoles próximos continuará "Circulá tus libros", una iniciativa solidaria que promueve el intercambio de manuales, libros de texto y literatura escolar para estudiantes de nivel primario y secundario, la cual es organizada por el municipio capitalino.

El 15 del corriente, de 9 a 12.30, se cumplirá en el CPV Chijra, situado en la intersección de Las Llamas y Los Manantiales, en barrio Chijra. En tanto que el 22 será en la Comisión de Madres "El Progreso", en Manzana 3, Lote 18 del barrio Punta Diamante, y el 29 en el CDI Santa Rita, ubicado en Juanita Moro 612, barrio Belgrano.

La iniciativa se puso en marcha ayer, y por mayor información, se puede llamar al 3886115425.