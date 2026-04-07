La Provincia no está “en el radar del Gobierno Nacional”

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto de la Provincia, Alberto Siufi, inauguró ayer una nueva modalidad de contacto con la prensa jujeña que permitirá a los periodistas indagar en torno a las cuestiones vinculadas con el quehacer oficial. Los encuentros, con agenda abierta, tendrán lugar los lunes y jueves. En la oportunidad, el funcionario se refirió al recorte de partidas nacionales para obras públicas y expresó su preocupación frente a la caída del programa Potenciar trabajo.

Siufi habló además del conflicto docente y descuento de los días de paro, ponderando por otro lado la respuesta de la comunidad en cuanto a las medidas preventivas del dengue y chikungunya. También respondió preguntas relacionadas con la atención de emergencias a adultos mayores que tienen como obra social el Pami.

"El descuento de los días de paro es algo que está firme", dijo ante una consulta de El Tribuno de Jujuy, poniendo de relieve que "día que no se trabaja no se paga".

Por otro lado, sostuvo que la poca representatividad de la provincia en el ámbito nacional -en el Congreso-, dificulta la labor del Gobierno a la hora de obtener mejoras. En ese marco, ejemplificó que aún no podían obtener la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para gestionar un crédito que permita avanzar en el denominado proyecto Cauchari 4 y 5. Esta iniciativa, si se materializa, estimó que podría generar "42 millones de dólares anuales de ingreso para la provincia y nos puede dar herramientas para buscar inversiones". Denunció que los legisladores jujeños de La Libertad Avanza (LLA), en vez de acompañar "le tiran en contra".

Explicó ante otra consulta de este diario que "Cauchari 1, 2 y 3 genera ingresos por 62 millones de dólares al año" destinados al pago de los vencimientos de dos créditos contraídos oportunamente. "Se está pagando absolutamente en tiempo y forma", aseguró.

Volviendo a Cauchari 4 y 5, expresó que su puesta en marcha "permitiría, por ejemplo, afectar una parte al consumo de los jujeños y bajarle la tarifa a la gente, o sea, tener una tarifa social distinta, nos permitiría esto", subrayó.

Sobre Potencial trabajo "que desaparece ahora en este mes de abril", puntualizó que en el caso de Jujuy perjudicaría a 33.392 beneficiarios que dejarán de cobrar 78 mil pesos mensuales. "Son casi 6 mil millones de pesos que dejan de llegar. Es un tema de preocupación".

El funcionario criticó duramente al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por no atender cuestiones relacionadas con la salud y el Pami. Denunció que "no nos firman los ATN" (Ayuda del tesoro nacional) considerando que Jujuy no está "en el radar del Gobierno Nacional".

También habló de una denuncia contra el diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quien "habría creado un sanatorio específico, presidido por su esposa, para facturar" la atención al Pami.

A otra consulta enfatizó que no tenían contemplado "echar gente" de la administración pública. Dijo que "la idea del Gobierno en absoluto es hacer el ajuste" sobre los trabajadores, instando a los candidatos de LLA a decir "¿dónde va a estar la motosierra?, ¿qué es lo que se va a cerrar?" y ¿qué impuestos se van a bajar?".