Se pone en marcha la agenda de la Promo 2026

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, bajo la gestión del intendente Julio Bravo, inició oficialmente la coordinación de actividades destinadas a los estudiantes que finalizan sus estudios este año. En una concurrida reunión celebrada en el "Salón de la Patria", autoridades municipales y delegados estudiantiles sentaron las bases de lo que será un calendario cargado de eventos.

La jornada estuvo encabezada por la Dirección de Juventud, cuya titular, Betiana Rubelt, calificó el encuentro como "muy positivo". La funcionaria destacó la asistencia perfecta de los delegados de 5° y 6° año, incluyendo a instituciones de zonas aledañas que trabajarán de manera articulada con el municipio.

Protagonismo estudiantil

La agenda comenzará a rodar con un fuerte enfoque en el aspecto económico de los estudiantes. Los días 11 y 12 de abril, la Promo 2026 tendrá un rol protagónico en la Expo Yungas, que se desarrollará en el Bulevar de Agua (avenida 25 de Mayo).

"Se les brindará un espacio gratuito para que puedan comercializar productos y recaudar fondos destinados a costear los gastos de sus camperas y chombas de egresados", explicó Rubelt.

Tras la exposición, el 18 de abril se llevará a cabo la tradicional Bienvenida de la Promo. El objetivo de este evento es fomentar la integración no solo dentro de cada curso, sino entre los alumnos de las distintas escuelas de la ciudad.

Un punto clave se centra en la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones: los delegados definirán en las próximas reuniones el lugar del evento, eligiendo entre diversas alternativas propuestas por el municipio para asegurar su comodidad.

Congreso de la Juventud

Otro de los grandes anuncios de la jornada fue la confirmación de que San Pedro de Jujuy será la sede del Congreso de la Juventud este año. El evento se realizará en conjunto con el Ente Autárquico, permitiendo que los estudiantes presenten sus proyectos y participen de debates de alcance provincial.

Cena Blanca Costo 0

Todas estas actividades programadas cuentan con el respaldo directo del intendente Julio Bravo y del secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo, y apuntan a una meta solidaria y ambiciosa: que al finalizar el ciclo lectivo, todos los estudiantes puedan disfrutar de la Cena Blanca con Costo 0.