Sajama: “Hay compañeros que ni sintieron el aumento”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy solicitó al Gobierno provincial la reapertura de paritarias para negociar un aumento salarial correspondiente al mes de abril, luego de que la propuesta oficial del 4% fuera rechazada de manera contundente por el gremio y otros sectores estatales.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el secretario general, Carlos Sajama expresó la preocupación existente entre los trabajadores porque que "hay compañeros que no han sentido el aumento", afirmó, remarcando la insuficiencia de la oferta salarial frente al contexto económico actual.

Desde el sindicato insistieron en que existía un compromiso previo por parte del Ejecutivo para retomar las negociaciones este mes. "Le exigimos al gobierno que vuelva a convocar a paritarias", sostuvo Sajama.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la situación de los trabajadores más precarizados. "Tenemos gente que cobra menos, como los jornalizados, capacitadores y municipales que ni llegan al básico", explicó, al tiempo que reiteró la necesidad del pase a planta permanente dentro de los municipios.

En relación al decreto de emergencia provincial, el dirigente señaló que genera incertidumbre en el sector: "La situación es confusa, pero nos dieron la tranquilidad de que se va a garantizar el sueldo y no habrá despidos en municipios".

El objetivo de fondo del gremio sigue siendo alcanzar salarios equivalentes a la canasta básica familiar. En ese sentido, ATE solicitó una audiencia con el Ejecutivo y aguarda una convocatoria en los próximos días.

Sajama reconoció algunos avances en materia laboral, como pases a planta permanente y recategorizaciones, aunque advirtió que persisten desigualdades: "Seguimos teniendo problemas en la franja media, porque con cada aumento los trabajadores con antigüedad terminan cobrando casi lo mismo que los que recién ingresan".

Asimismo, mencionó avances parciales en el blanqueo de ítems salariales, pero reiteró que el principal conflicto radica en los porcentajes ofrecidos. "El 4% no alcanza", subrayó.

Ante la falta de respuestas, el gremio no descarta medidas de fuerza. "El paro y la movilización son herramientas que tenemos, aunque no queremos llegar a eso", indicó. Sin embargo, advirtió que estas acciones implican costos económicos, especialmente al movilizar trabajadores desde distintos puntos de la provincia.

Otro factor que influye en la participación es el temor a represalias. "Hay compañeros que tienen miedo a descuentos o a perder su contrato, sobre todo quienes recientemente lograron estabilidad laboral", señaló, pidiendo al gobernador que "no juegue con la necesidad del trabajador".

Viaje a Bueno Aires

En el plano nacional, Sajama confirmó que participará de una reunión de la ATE a nivel nacional en Buenos Aires, donde se reunirán los secretarios generales de todo el país. Allí buscará exponer la realidad de Jujuy, tanto en materia salarial como en la situación económica que atraviesa el sindicato en la provincia. "Hay obras paradas y actividades que no se pueden realizar por falta de recursos".

Por último, adelantó que el viernes formará parte de un encuentro clave con la CTA Autónoma, en el marco de la organización de las elecciones previstas para agosto.