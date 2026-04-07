Rivarola preside la Comisión de Transporte y Comunicaciones

El diputado provincial y presidente del bloque del PJ en la Legislatura de Jujuy, Rubén Rivarola, fue ratificado como presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, su permanencia en el cargo fue votada a propuesta de la totalidad de su bancada y su continuidad al frente de la misma la destacaron los restantes bloques.

"Hoy (por ayer) asumí nuevamente la responsabilidad de presidir la Comisión de Transporte y Comunicaciones, y lo hago con el mismo compromiso de siempre: trabajar cerca de la gente y dar respuestas concretas a las necesidades de nuestra provincia", escribió en sus redes sociales.

Como vicepresidente fue nombrado el diputado Iván Poncio (FJC) y como secretario el legislador Matías Paterno (LLA). Integran la misma: Luciano Angelini, Diego Cruz, Angélica Castillo, Mario Nallar, Ramón Neyra, Noelia Quispe, Cristian Rivarola, Luis Canedi y Alejandro Vilca.

"Me acompañan en este desafío el diputado Iván Poncio como vicepresidente y el diputado Matías Paterno como secretario, con quienes vamos a seguir impulsando proyectos que mejoren la conectividad, el transporte y la calidad de vida de cada jujeño", agregó en la publicación virtual luego de finalizada la primera reunión de trabajo en el Salón "Marcos Paz" de Diputados.

Rivarola afirmó que cree "profundamente en el trabajo en equipo, en el diálogo y en la construcción colectiva. Vamos a redoblar esfuerzos para que cada iniciativa tenga impacto real en nuestra comunidad". Finalmente, agradeció por la confianza y remarcó que continuará trabajando por todos los jujeños desde su banca.

Ayer la citada comisión mantuvo su primera reunión de trabajo para comenzar a estudiar los proyectos de ley que tomaron estado parlamentario en la segunda sesión ordinaria del 4 de marzo.

Entre ellos el de Implementación de la licencia de conducir de alta montaña, de creación del Programa provincial de inserción laboral al transporte de cargas, de aplicación del Plan de diseños y desarrollo de paradores de asistencia y logística para camiones de cargas, y de Implementación de torres de Wifi sostenibles.

También fueron girados a esa comisión los de Conectividad universal efectiva, de Prohibición del uso de celulares o cualquier dispositivo móvil mientras se conduce (destinado a conductores de camiones), de Principios generales de legislación en materia de estacionamiento medido y tarifado en la vía pública, y el de Régimen de provisión de boleto educativo a la docencia jujeña.

La Comisión de Transporte y Comunicaciones es clave para dictaminar asuntos relativos a la reglamentación, promoción y desarrollo de los servicios públicos de transporte y comunicaciones provinciales, así como al fomento, organización e infraestructura relacionada al tránsito y tráfico de personas y cosas de todo tipo que demande la utilización de cualquier clase de vehículo.

Semanalmente Transporte y Comunicaciones se reunirá lunes desde las 11 en el Salón "Marcos Paz" de la Legislatura.