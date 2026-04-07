Se presentará la Ley de Emergencia en Salud Sexual

Organizaciones sociales y referentes de salud presentarán hoy, en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el proyecto de Ley de Emergencia Nacional en Salud Sexual y Derechos Reproductivos, una iniciativa que busca dar respuesta al deterioro de las políticas públicas vinculadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

La propuesta fue impulsada por el Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis y transformada en iniciativa legislativa por el diputado nacional Esteban Paulón, quien tomó el petitorio elaborado por organizaciones y activistas para llevarlo al ámbito parlamentario. El proyecto ya cuenta con el acompañamiento de más de 15 diputadas y diputados de distintos bloques, lo que refleja la preocupación existente en el Congreso por la situación sanitaria.

La presentación se enmarca en una serie de reclamos que organizaciones de la sociedad civil vienen realizando desde hace meses ante lo que consideran un proceso de desfinanciamiento de políticas públicas esenciales, así como dificultades en el acceso a insumos y programas destinados a la prevención y el tratamiento del VIH, las infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales y la tuberculosis.

JUAN CARLOS MARQUEZ

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Juan Carlos Márquez, miembro de la Asociación de Promoción de la Salud y referente del Frente Nacional, había advertido sobre la gravedad del contexto sanitario actual.

Marquez había anticipado que el impacto de esta situación ya se vaticinaba hace tiempo en los servicios de salud. "Estamos viendo cada vez más casos en estadios avanzados. En VIH, muchas personas llegan al sistema de salud con enfermedades oportunistas graves, donde la recuperación es más difícil y el costo para el sistema sanitario es mucho mayor", sostuvo.

Durante la presentación del proyecto se espera que legisladores y representantes de organizaciones sociales expongan los fundamentos de la iniciativa y detallen la necesidad de garantizar presupuesto, restituir programas y asegurar la provisión de insumos esenciales en todo el país, con el objetivo de fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva y garantizar el acceso efectivo a estos derechos

Un sistema al límite

El escrito, respaldado por más de 30 organizaciones de todo el país, expone una realidad alarmante, el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso, con servicios saturados y organizaciones comunitarias que ya no pueden sostener su funcionamiento.

"Estamos viendo cada vez más casos en estadios avanzados. No solo preocupa la sífilis primaria, sino también la sífilis terciaria, que tiene alta mortalidad."

Principales reclamos

Ante este escenario, el Frente exige la asignación extraordinaria de presupuesto para restituir y ampliar las partidas destinadas a salud sexual, VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis.

También reclaman la compra y distribución urgente de insumos esenciales, como preservativos, test rápidos, tratamientos antirretrovirales, Prep y Pep, con una distribución federal, continua y sin barreras.

Otro eje central es el cumplimiento obligatorio de las prestaciones por parte de obras sociales y prepagas, con mecanismos rápidos de reclamo y sanción.