Corte de servicio en Humahuaca

Agua Potable de Jujuy S.E. informó que, producto de una rotura detectada en la cañería maestra ubicada sobre la calle ARA San Juan, se verá afectado el suministro de agua potable en tres barrios de la ciudad de Humahuaca.

La interrupción, que tiene carácter programado, alcanzará a los vecinos de los barrios 23 de Agosto, Santa Rita y Santa Rosa. Según precisó la empresa, el horario estimado de los trabajos de reparación será de 08:30 a 11, por lo que se recomienda a los usuarios tomar los recaudos necesarios durante esa franja.

Fuentes de la compañía confirmaron que el personal operativo ya se encuentra en el lugar con el objetivo de normalizar el servicio en el menor tiempo posible. Asimismo, desde Agua Potable de Jujuy S.E. solicitaron a los vecinos afectados realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias hasta que se restablezca el suministro.

Se espera que finalizadas las tareas, el servicio retome su caudal habitual de manera paulatina. Ante cualquier consulta o emergencia, los usuarios pueden comunicarse con la línea de atención al cliente de la empresa.