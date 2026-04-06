Alberto Siufi: "Es una premisa del gobierno no echar gente”

Este lunes por la mañana en el salón Blanco de Casa de Gobierno, se inauguró la primera de las conferencias de prensa, que serán habituales los lunes y jueves, por parte del Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, quién recibió a los medios y abordó diferentes temáticas.

Al comenzar el vocero brindó un panorama financiero de la provincia informando sobre los recortes de que llegaron desde nación, luego se expresó sobre el paro docente: "Arrancamos la semana con un paro, al gobierno nos genera mucha preocupación, porque paralizar las clases es una irresponsabilidad muy grande", y destacó que nunca se cortó el diálogo con los gremios atendiendo los reclamos teniendo en cuenta las finanzas de la provincia.

La condición de la provincial con respecto a los ingresos, 8 meses de caída de la recaudación en la nación, “impuestos provinciales también están en declive, “ingresos cayendo con costos subiendo”, “es una primicia del gobierno NO hechas gente”

En Jujuy se evitó la motosierra y eso tiene un costo y ese costo el gobierno de Jujuy lo está sosteniendo, tenemos que ser honestos sobre el escenario provincial, 8 meses de caída de la recaudación nacional lo que genera una caída de la coparticipación federal de impuestos que es el 84% de ingresos provinciales ha caído un 8,3, 8.9 y un 7,1, tenemos ingresos cayendo con costos crecientes.

En cuanto al tema del subsidio del transporte el secretario de prensa de la provincia expresó: “en el primer mes que nos hicimos cargo con el gobierno nuevo, no nos pagaron los meses atrasados y la provincia sigue subsidiando el transporte porque si no cuánto tendría que costar el colectivo y escuchamos a concejales pidiendo congelar la tarifa”.

Refiriéndose a la obra pública en viviendas Siufi dijo: “La provincia de Jujuy en la época de Alberto Fernández recibió 415 viviendas donde nos dieron el anticipo financiero y cero pesos después y el gobierno provincial terminó las obras”.

Pasando al tema de la salud, y con respecto a los contagios de Chikungunya afirmó: “hay que felicitar la actitud de la gente, hemos logrado encapsular y que no crezcan los casos pero tenemos en la provincia de Salta 413 casos y en Bolivia que está desenfrenada en casos, lamentablemente no tenemos números serios pero si sabemos que en Bolivia hay una crisis muy fuerte, hay que trazar una barrera sanitaria y se ha decretado la emergencia en la frontera”.

