La familia de la policía pide testigos para esclarecer el siniestro

Un siniestro vial ocurrido mientras se dirigía a su trabajo dejó a una efectiva policial en estado crítico, generando preocupación y un fuerte pedido de justicia por parte de su familia.

Según relató su hermana Cinthya Rocha, el hecho se registró alrededor de las 15 horas, cuando la mujer circulaba en motocicleta y era seguida por un automóvil cuyo conductor la apuraba con bocinazos y luces.

“Ella iba al trabajo como todos los días y detrás venía un auto que la estaba apurando. Cuando intentó darle el paso, no le dio tiempo a cruzarse de carril y el conductor la embistió”, expresó.

Como consecuencia del impacto, la víctima cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió una grave lesión en la cabeza. “Se le fracturó el cráneo, perdió mucha sangre y quedó inconsciente”, detalló la hermana.

Actualmente, la mujer permanece internada en estado crítico. “No nos dan ninguna esperanza todavía y continúa inconsciente”, agregó con angustia Cinthya.

Además, denunció que la persona que habría provocado el siniestro no se acercó a asistir a la víctima tras el hecho.

Familiares solicitan la colaboración de testigos que puedan aportar información para esclarecer lo sucedido, ante la falta de cámaras de seguridad en la zona que permitan reconstruir el episodio.