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EL TIEMPO EN JUJUY

Domingo de Pascua con nubosidad y probabilidad de lluvias

El pronóstico para este domingo anticipa una jornada mayormente nublada en San Salvador de Jujuy, con temperaturas agradables.

Domingo, 05 de abril de 2026 08:15

En el domingo de Pascua, el clima en San Salvador de Jujuy se presentará estable en gran parte de la jornada, con cielo mayormente nublado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C de mínima y los 22°C de máxima, valores típicos del inicio del otoño en la región.

Durante la mañana se espera una temperatura cercana a los 19°C, con escaso viento del sector sur y baja probabilidad de precipitaciones. Por la tarde, la máxima alcanzaría los 22°C, con incremento del viento del norte y condiciones que seguirán siendo mayormente nubladas.

Hacia la noche, el panorama podría cambiar levemente con la aparición de lluvias aisladas y una probabilidad de precipitación que podría incrementarse, en línea con el comportamiento típico de abril, mes en el que suelen registrarse varios días de lluvia en la provincia.

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