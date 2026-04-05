Fiad: para la Nación “la salud es un gasto prescindible”

El Gobierno nacional "dejó al descubierto su faceta más cruda, materializada en la desatención de la salud pública", acusó el vicepresidente 1° de la Legislatura de Jujuy, Mario Fiad. Y remarcó que la señal más alarmante de esa desidia "es la falta de vacunas antigripales en los centros de salud del país".

Dedujo que ese descuido se debe a la feroz política de ajuste, que se rige "bajo la consigna de una motosierra que no distingue entre gastos de la política y derechos fundamentales".

Para el legislador del Frente Jujuy Crece, el escenario descripto se constituye en un "acto de irresponsabilidad política sin precedentes", por cuanto la gestión libertaria "falló en garantizar los insumos básicos para la prevención epidemiológica. Lamentablemente los libertarios decidieron que la salud es un gasto prescindible", afirmó.

Asimismo indicó que "la salud en este esquema, dejó de ser una prioridad de gestión para convertirse en un renglón más que debe ser tachado para cerrar las cuentas. Esta dinámica deja en claro la verdadera visión de LLA, que asume la salud como un negocio rentable y no como un derecho humano", advirtió Fiad.

Por último relacionó sus acusaciones con hechos que en Jujuy se evidencian "con algunos empresarios de la salud ligados muy estrechamente al poder. Y en el medio de esta puja de intereses, están los jubilados, niños y pacientes crónicos siendo verdaderas víctimas de la motosierra".