Instan a donar médula ósea para salvar vidas

El Ministerio de Salud de la provincia recordó a la comunidad que el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy), avanzan en acciones permanentes para la promoción del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, células madre o células progenitoras hematopoyéticas, tras haberse celebrado el pasado 1 de abril el Día Nacional del Donante de Médula Ósea.

Ivone Ruiz Huidobro, referente del Centro Regional de Hemoterapia, explicó en las redes sociales de la cartera sanitaria que "cuanto más sea la cantidad de donantes que se inscriban, es mayor la posibilidad de encontrar un donante compatible". La inscripción es voluntaria, libre, gratuita y solidaria está a abierta a toda persona apta para la donación de una unidad de sangre de entre 18 y 40 años de edad. Tras la decisión de sumarse al Registro Nacional, se envía al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) una muestra de sangre de la persona para estudios genéticos. Una vez incorporada, la persona podrá ser contactada o no para una donación, ya que la dificultad central es lograr compatibilidad al cien por ciento.

Quienes deseen sumarse, pueden acudir a la sede del Centro Regional de Hemoterapia (CRH) en avenida Snopek esquina Teniente Bolzán en Alto Comedero de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 13 o a cualquiera de los puestos móviles de colecta de sangre en la vía pública en San Salvador de Jujuy o en el interior.