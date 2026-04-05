Fuerte reclamo del Cedems por descuentos de haberes

El inicio del cronograma de pagos a la administración pública provincial generó un fuerte malestar en el sector docente, luego de que numerosos educadores detectaran descuentos en sus haberes correspondientes a los días de paro. La situación encendió la alarma en el gremio y reavivó el conflicto con el gobierno. Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) se declararon en estado de alerta y expresaron su "profunda indignación" ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Ejecutivo provincial. En ese marco, la secretaria general del sindicato, Mercedes Sosa, confirmó la convocatoria a una asamblea para analizar las medidas a seguir frente a los descuentos, a los que calificó como "desmesurados y violentos".

La dirigente señaló que el gremio pudo constatar la aplicación de los descuentos y remarcó que los mismos corresponden a una jornada de huelga en adhesión a una medida de fuerza nacional. "Podemos acreditar que hubo descuentos. Fue por el día de huelga al que adherimos contra la reforma nacional. La única promesa que cumplió el gobierno provincial fue descontar y castigar a los docentes", cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que desde el Ejecutivo se busca "disciplinar" a los trabajadores de la educación por ejercer un derecho constitucional. Además, hizo referencia a un reciente revés judicial contra la reforma laboral a nivel nacional, en el que una medida cautelar impulsada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) garantiza la posibilidad de realizar medidas de fuerza sin que ello "implique una quita de derechos".

Sosa también apuntó contra la falta de diálogo en las negociaciones salariales. "La huelga es la última instancia que nos queda cuando no hay diálogo, y lo que existe hoy es un monólogo donde nos dicen que hay voluntad de conversar, pero en cada paritaria se imponen aumentos magros que ni siquiera alcanzan los índices inflacionarios que ellos mismos toman como referencia", afirmó.

La titular del Cedems adelantó que el gremio continuará con las protestas y evaluará nuevos planes de lucha en las próximas asambleas. "Vamos a seguir protestando porque necesitamos un salario digno. Estas son medidas extremas, pero no nos queda otra alternativa", expresó.

Asimismo, cuestionó declaraciones oficiales sobre los ingresos del sector docente. "Quisieron instalar ante la sociedad que somos ambiciosos, diciendo que trabajamos cuatro horas y ganamos cifras millonarias. Hemos demostrado que eso no es así. Publican porcentajes de lo que ganan los docentes, pero nos gustaría que también publiquen cuánto perciben ellos", disparó.

Por último, la dirigente manifestó su expectativa de que en los próximos días se convoque a una nueva mesa paritaria. En ese contexto, consideró que las recientes medidas de fuerza tuvieron impacto en la recomposición salarial ofrecida. "Si no hubiéramos tomado esa medida de fuerza hace dos semanas, el aumento no hubiera existido. Era un 2% y pasó a un 4%. La pregunta es por qué hay que llegar a ese límite cuando, evidentemente, el dinero aparece cuando quieren", cerró.

El conflicto docente vuelve así a escalar, con un clima de creciente tensión y a la espera de una respuesta oficial que eviten una profundización de las medidas.