Jubert afirmó que Provincia ratificó la estabilidad laboral

El diputado Santiago Jubert, presidente del bloque del Frente Jujuy Crece en la Legislatura, reivindicó "la naturaleza, los alcances y el propósito" del Decreto Acuerdo Nº 5.084, concebido por el Ejecutivo para equilibrar el ordenamiento de las cuentas públicas, estableciendo a tal efecto un esquema de contención del gasto público que respeta la premisa central de garantizar la estabilidad laboral y el bienestar de los trabajadores estatales.

"A diferencia del proceso de ajuste a la motosierra despiadada, en esta provincia no se produjeron despidos", enfatizó para luego indicar que el Gobierno provincial "se apoya en una administración eficiente de los recursos propios, permitiendo que el ahorro generado se traduzca en inversión directa para los jujeños".

El decreto de referencia "funciona como una herramienta que permite el redireccionamiento de fondos", y remarcó que "el equilibrio administrativo se está volcando a áreas clave para el crecimiento estructural".

En este sentido, citó "la continuidad de la obra pública, con la ejecución de proyectos esenciales para la conectividad y los servicios al ciudadano" y también aludió al "incentivo económico, mediante la financiación de planes destinados a los sectores productivo e industrial para fomentar la creación de empleo privado genuino".

Subrayó que "pese al contexto de austeridad, la gestión del gobernador Carlos Sadir reafirmó su vocación de diálogo permanente con los gremios".

"El objetivo es mantener las mesas de negociación paritaria abiertas para acordar mejoras salariales que acompañen la difícil situación económica actual", aseguró e indicó que "en estos espacios se seguirá buscando un punto de equilibrio entre las posibilidades financieras del Estado y las necesidades de los trabajadores".

En otro orden apuntó que "la eficiencia en el manejo de los recursos es lo que nos permite garantizar que cada trabajador conserve su puesto y que, al mismo tiempo, la provincia no detenga su marcha en materia de obras y servicios".

Finalmente, dijo que "sin pausa y con firmeza, avanzamos hacia la consolidación de un modelo de gestión que prioriza el orden fiscal sin descuidar la paz social y el desarrollo productivo".