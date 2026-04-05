Rezan la novena a la Divina Misericordia y su fiesta el domingo

En las revelaciones sobre la Divina Misericordia que hizo a Santa Faustina, Jesús le pidió en varias ocasiones que se dedicara una fiesta y que fuera el domingo siguiente a Pascua. Es así que en Jujuy se está preparando la celebración del 12.

La Pastoral Divina Misericordia de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno, que está cumpliendo 26 años de servicio, rezará un triduo desde hoy al miércoles, a las 18.30. Mientras que la santa misa será el domingo, a las 19.30, en Colombia esquina Perú.

FRAILE PINTADO | LA NOCHE ESPERADA EN LA PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA.

Además están difundiendo la fiesta grande de la Divina Misericordia que se realizará el domingo en la capilla de La Almona. Desde las 9 se anotarán las intenciones y a las 10 la santa misa presidida por el obispo Daniel Fernández. No se suspende por lluvia y piden llevar banquito.

Un colectivo partirá a las 7.30 desde Colombia 221 (entre Yécora y Bermejo) con un costo ida y vuelta de $5.000, los interesados pueden comunicarse al 388-4210779.

INGRESO DEL CIRIO | EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE NIEVA.

En la Catedral Basílica, el grupo de la parroquia Santísimo Salvador, está rezando la novena a las 19 hasta el sábado; mientras que la solemnidad del domingo contará con la exposición de reliquias de Santa Faustina y las misas especiales a las 15 y a las 20, finalizando con la procesión. Ese día también habrá Eucaristías a las 8, 10 y 11.

En la parroquia San Pedro y San Pablo la novena hasta el sábado es a las 15 y el domingo la misa a las 17.

TEMPLETE | EN RÍO BLANCO TAMBIÉN HUBO 5 BAUTISMOS LA NOCHE DEL SÁBADO.

La comunidad Nuestra Señora de Loreto desde hace 4 años realiza la gran Caravana de la Divina Misericordia. Este año se congregarán el viernes, a las 15, en Nuestra Señora de Río Blanco (El Ceibal) y luego de rezar la Coronilla recorrerán el resto de las comunidades parroquiales. (Eugenia Sueldo)