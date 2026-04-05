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Capacitación gratuita sobre Lola Mora y su legado en Jujuy

La Dirección General de Turismo, lanza el proceso formativo “Conociendo la Historia”, un ciclo de cuatro encuentros presenciales para explorar la vida y obra de la escultora argentina y su vínculo con la provincia.

Domingo, 05 de abril de 2026 12:43

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, mediante la Dirección General de Turismo, invita a la comunidad a participar del proceso formativo “Conociendo la Historia”, una propuesta de capacitación gratuita orientada a profundizar en la vida y obra de la destacada escultora argentina Lola Mora y su vínculo con la provincia.

La iniciativa estará a cargo de Gabriela Lamas, Rosario Santos y Marcos Cussi, y está destinada al público en general, sin necesidad de conocimientos previos. El objetivo principal del ciclo es conocer la historia de Lola Mora y sus esculturas en Jujuy, promoviendo la valoración de su significado artístico y cultural, así como el reconocimiento del patrimonio como una construcción social que nos identifica como comunidad.

El proceso formativo constará de cuatro encuentros, en los que se abordarán distintas temáticas vinculadas al legado de la artista y su impacto en el patrimonio local. La capacitación dará inicio el 7 de abril de 2026, en el horario de 14 a 16, con modalidad presencial y sin costo para los participantes.

Las inscripciones se realizarán de manera personal en la Dirección General de Turismo, ubicada en General Necochea 565, de lunes a viernes en el horario de 08 a 18.

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