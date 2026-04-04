Jujuy ya registra 29 casos de chikungunya

El Ministerio de Salud de Jujuy confirmó en las últimas horas 11 nuevos contagios de chikungunya, con lo que el total de infectados ascendió a 29 en toda la provincia. Todos los pacientes presentan cuadros leves a moderados y permanecen bajo seguimiento sanitario.

Fiebre, dolor muscular y articular, y cefalea son los síntomas que se registran en más del 80% de los casos, detallaron las autoridades.

En cuanto a la distribución geográfica, Aguas Calientes lidera la lista con 20 infectados, seguida por Perico (4), San Salvador de Jujuy (2), Caimancito (2) y Yuto (1).

Desde la cartera sanitaria aclararon que, hasta el momento, no se detectaron casos de dengue en la provincia, y reiteraron la continuidad de las medidas preventivas y de control vectorial en todas las localidades.