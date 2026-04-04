Hermosa representación del Vía Crucis en arcilla

La totalidad de los ceramistas que intervinieron en el XIX Encuentro de arte y fe, en Humahuaca, recurrieron al modelado en relieve para representar las estaciones del Vía Crucis en arcilla.

Las obras de arte efímero el viernes al mediodía fueron terminadas y presentadas ante el público en la plazoleta 25 de Mayo, donde docentes, alfareros y estudiantes de diversos poblados de la provincia trabajaron durante tres jornadas.

Por la tarde, cada una de las piezas fueron entregadas a las familias que también al mediodía comenzaron a realizar los calvarios (con ramas de molle y flores) para el Camino de la Cruz.

MARCELA CORONEL Y ARIEL ESTRADA | TRABAJAN EN LA SEGUNDA ESTACIÓN

Marcelo Cáceres, secretario de Cultura y Educación municipal, en el cierre de la nueva edición entregó a docentes de la Escuela Provincial de Artes N° 2 "Hermógenes Cayo" el decreto N° 1592/2026 por el cual se declaró de Interés Municipal.

Los docentes coordinadores que recibieron sus certificados de participación fueron Alberto Miranda, Rosario Bautista, Severina Toconás y Teófilo Méndez, y con ellos los treinta y tres ceramistas que produjeron las obras.

Todas ellas fueron intervenidas con pequeñas vasijas producidas con un torno en la plaza por el docente Bautista, con el propósito de promocionar la alfarería que caracteriza al pueblo humahuaqueño.

La artista visual Alicia Faltracco donó una pintura con temática religiosa y se destacó la participación de docentes, alumnos y alfareros de Casira.

De Uquía al cerro de la Cruz

FE | VECINOS EN LA CIMA DEL CERRO DE LA CRUZ.

Desde la histórica iglesia de Uquía, vecinos partieron hacia el cerro de la Cruz pasando por las estaciones del Vía Crucis el Viernes Santo, y hoy Domingo de Gloria celebrarán con un oficio religioso. Esta tradición en el pequeño poblado de realizarlo por las calles y durante el ascenso al cerro está estrechamente relacionada a Pasión de Cristo que es uno de los momentos más conmovedores para la comunidad muy arraigada a la fe cristiana. Una hora y media demoraron los fieles en llegar hasta la cima del cerro, ya que el ritmo de la caminata fue moderado por la participación de varios adultos mayores y niños.

En la cruz y luego de rezar, se sirvió al público un mate calentito con pan bollo para recuperar fuerzas y descansar lo necesario, para luego descender y regresar al pueblo dirigiéndose cada uno a sus casas. En la tarde después de las 19 hubo otro Vía Crucis pero por las calles del pueblo y pasando por los murales realizados por jóvenes artistas visuales que intervinieron en el en el 1° Encuentro de muralistas Tradición, arte y patrimonio. Por el fin de semana largo de Semana Santa gran cantidad de turistas llegaron a Uquía atraídos por la histórica iglesia, su belleza paisajística y su gastronomía exquisita de esta conmemoración cristiana.

Representación escénica

REPRESENTACIÓN | SENTIDO VÍA CRUCIS VIVIENTE EN MAIMARÁ.

El Vía Crucis viviente de Maimará cada año convoca más vecinos y turistas por la fiel representación de esta conmemoración que invita a meditar sobre los últimos momentos de la vida de Jesús, desde su condena hasta su sepultura. La mañana del viernes esta tradición comenzó en la ciudad donde se ubicaron las estaciones, concluyendo en el cerro de la Cruz, donde adquirió mayor realismo y emotividad por la belleza del paisaje y el rol de cada uno de los personajes. Con el acompañamiento del equipo de trabajo de la capilla y la colaboración del municipio, la comunidad realizó el camino que les ayuda a los creyentes fortalecer su fe mientras meditan sobre el amor de Dios.

El desplazamiento en silencio fue por las ermitas que las familias realizaron utilizando diferentes materiales naturales, y que la municipalidad sumó también su colaboración repartiendo los lienzos sobre los cuales visualizaron las estaciones. Hoy a las 9 en la capilla “Virgen de la Candelaria” se oficiará la misa de resurrección y desde las 18 en la de Sumay Pacha.