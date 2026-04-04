Toda colaboración es importante para los niños de “A pulmón”

Con la tarea siempre activa y la voluntad puesta en brindar un buen servicio comunitario, el merendero "A pulmón" continúa trabajando en la misión de ayudar a niños y adultos mayores de Malvinas Argentinas.

Cada semana, la labor se inicia desde la preparación de las meriendas que Delia Vargas junto a un grupo de siete madres voluntarias propone en favor de quienes lo precisan.

Entonces, té y mate se elabora en el fogón de lunes a miércoles, mientras que el jueves es el día que se elabora un almuerzo -cuando los recursos lo permiten- que se reparte en la calle Puerto Argentino entre Chaile y Torres, del asentamiento "16 de Mayo" en el mencionado barrio.

Los vecinos encuentran en este espacio un lugar de contención, pese a la situación difícil, en la que deben adaptarse para sobrellevar de la mejor manera posible.

FILA EN MALVINAS ARGENTINAS | LOS VECINOS QUE BUSCAN SU ALIMENTO

La predisposición de las madres es infaltable en cada jornada donde se mezcla la fortaleza y la lucha para lograr el bienestar general. "A veces cuando hay leche, hacemos arroz con leche; otras veces, chocolate, depende lo que nos vayan donando. Estamos a la espera de la ayuda de la gente que nos quiera hacer llegar", destacó Vargas, afirmando que junto a la merienda no reparten pan, salvo si alguna fábrica o panadería dona pastas o panificados como facturas.

REPARTO DE JUGUETES | EN UN DÍA ESPECIAL DEDICADO A LOS PEQUEÑOS.

Son en total ciento setenta niños, más veinte adultos mayores que retiran su alimento desde el 22 de marzo del año 2017, momento en que la actividad comenzó su camino por la cuestión social. "Cumplimos nueve años con este trabajo donde hay mucha gente que nos ayuda y está presente desde la convicción de colaborar y crecer. Tenemos niños desde el año y hasta los dieciséis", reveló la encargada del espacio de contención que también intercambia indumentaria en buen estado. Los interesados en colaborar con el merendero, pueden escribir a sus redes sociales; merendero "A pulmón".

“Construyendo Esperanza”

AYUDAR ES LA CONSIGNA | ATENTAS A LA COCCIÓN DE LA PREPARACIÓN.

El comedor “Construyendo Esperanza” de San Pedro continúa en la labor de preparar exquisitos platos solidarios para repartir en la comunidad ramaleña. Lindaura Farfán es la encargada de este espacio de ayuda donde se elaboran comidas nutritivas junto a postres como anchi para compartir con los niños y familias del barrio Libertad y alrededores. La tarea sigue con esfuerzo y continúa estando al lado de toda persona que más necesita de ayuda. Desde el comedor trabajan con mucho amor, compromiso y empatía.

Merendero “San Antonio”

ACTIVO SERVICIO A LA COMUNIDAD

En el barrio “15 Hectáreas” de San Pedro se encuentra el merendero y comedor “San Antonio”. Niños, adultos mayores y personas en situación de calle recurren a este lugar para retirar su alimento cada día. Para los almuerzos, estofados, guisos y fideos con salsas son algunas de las propuestas que se preparan con dedicación para asistir a las familias que se encuentran en situación vulnerable. Gracias a la tarea diaria del merendero y comedor, el servicio comunitario llega a ser un faro de luz en la comunidad sampedreña