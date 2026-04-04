Jujuy recibió el vuelo inaugural directo desde Córdoba

El nuevo tramo aéreo Jujuy-Córdoba de Flybondi comenzó a operar con ocupación plena y fortalece la conectividad estratégica de la provincia.

Con una recepción marcada por el entusiasmo y la expectativa, arribó al Aeropuerto Internacional “Gobernador Horacio Guzmán” el vuelo inaugural que conecta de manera directa a Jujuy con Córdoba, operado por la aerolínea Flybondi. Más gente desembarcará a la provincia con esta nueva conexión que ya es un hecho.

La llegada del vuelo contó con la presencia del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, junto al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, quienes estuvieron acompañados por la directora de Promoción Turística, Melina Ainstein, y el coordinador de Promoción Turística, Santiago García Gnecco. Las autoridades destacaron la importancia de seguir ampliando la conectividad como eje central del desarrollo turístico y económico de la provincia.

También arribó a la provincia en este vuelo inaugural el el director comercial de la línea aérea Flybondi, Javier Soto, quien confirmó que esta nuevo vuelo no solo amplia conectividad si no que va a permitir que muchas más personas puedan viajar.