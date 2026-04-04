Dos mujeres llevaban 156 cápsulas de cocaína en un micro que salió de La Quiaca

Integrantes del Escuadrón 71 “Aguilares” llevaron adelante un procedimiento en infracción a la Ley 23.737, durante un control vehicular desplegado sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura de Huacra, en el límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca.

El operativo se concretó cuando los efectivos detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que circulaba bajo la modalidad de “trabajadores golondrinas”. El vehículo había iniciado su itinerario en la ciudad de La Quiaca y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

Al momento de la inspección, los uniformados detectaron que dos pasajeras mayores de edad, de nacionalidad boliviana, presentaban indicios y síntomas compatibles con el transporte de sustancia estupefaciente a través de ingesta de cápsulas.

Con intervención del Juzgado Federal de Tucumán N° 1, se dispuso el traslado del ómnibus y de las mujeres involucradas hasta el asiento de la Unidad para profundizar el control.

Posteriormente, las ciudadanas fueron llevadas a un centro de salud local para la realización de estudios radiográficos, donde se detectaron cuerpos extraños con forma de cápsulas en la cavidad abdominal de ambas.

Ante ese resultado, fueron derivadas a un hospital, donde permanecieron internadas con custodia hasta completar el proceso de evacuación. Como resultado, las involucradas expulsaron un total de 156 cápsulas con cocaína, arrojando un peso final de 1 kilo 884 gramos, según las pruebas de campo Narcotest.

Por disposición del Magistrado interviniente, ambas mujeres quedaron detenidas en carácter de comunicadas y se secuestró la sustancia estupefaciente junto con teléfonos celulares de interés para la causa.

