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Semana Santa

Hoy se realizará el paseo de las ermitas en Ciudad de Nieva

Este sábado, la plaza Hipólito Yrigoyen de Ciudad de Nieva será el escenario del tradicional Paseo de las Ermitas, donde se exhibirán 15 piezas que luego serán entregadas a la Capilla de Guerrero.

Sabado, 04 de abril de 2026 10:05

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, San Salvador de Jujuy volverá a vivir este sábado una de sus tradiciones más sentidas: el Paseo de las Ermitas en Ciudad de Nieva. La cita es en la plaza Hipólito Yrigoyen, de 17 a 20, donde se exhibirán 15 ermitas que, una vez finalizada la actividad, tendrán un destino solidario: serán entregadas a la Capilla de Guerrero.

Esta capilla se suma así a otras iglesias que ya recibieron estas piezas en ediciones anteriores, como las de Campo Verde, 13 de Junio y Alto Comedero. La iniciativa, que se realiza desde 2014, cuenta con la participación activa de los centros vecinales y de instituciones como los CPV. Este año, el recorrido incluye 15 estaciones gestionadas por distintos centros vecinos e iglesias.

El día previo, el viernes, las ermitas ya estuvieron expuestas en el acceso al Cerro de la Cruz, donde fueron apreciadas por miles de jujeños que recorrieron el lugar. Las obras se destacan por el uso de materiales naturales y el entusiasmo de sus creadores, invitando a los peregrinos a mirar, preguntar y disfrutar de una muestra que conjuga fe, arte y compromiso comunitario.

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