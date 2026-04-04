Docentes universitarios profundizan el plan de lucha

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) anunció la adhesión del nuevo plan de lucha que incluye dos semanas de paro nacional. Dicha medida se determino en el Congreso de la Conadu Histórica (Federación Nacional de Docentes Universitarios), donde se resolvió profundizar las acciones gremiales en reclamo de la aplicación urgente de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión se tomó durante el Congreso de la federación, que sesionó con la participación de 97 congresales de 26 asociaciones de base de todo el país. Durante el encuentro se destacó el compromiso de la docencia universitaria y preuniversitaria para sostener la medidas durante el conflicto en defensa de la universidad pública y de los salarios de todo el sector.

El debate se dio en un contexto marcado por el conflicto con el gobierno nacional luego de lo que el gremio consideró una victoria judicial. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que ordena el cumplimiento urgente y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

El fallo dispuso, entre otros puntos, el pago de la deuda con trabajadores docentes y no docentes, la convocatoria a paritarias y la actualización del monto de las becas destinadas a estudiantes. Desde la federación señalaron que la resolución judicial respalda el reclamo sindical y cuestiona el incumplimiento del Ejecutivo respecto a lo aprobado por el Congreso de la Nación y lo dispuesto por la Justicia.

Durante las últimas semanas, las asociaciones informaron un alto nivel de actividad gremial con paros, clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización que permitieron instalar el reclamo en la agenda pública de todo el país.

En ese marco, Adiunju adhirió a la resolución del congreso a convocar a paros nacionales en dos períodos, del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo. Además, se impulsarán actividades de visibilización en todo el país, como clases públicas, abrazos simbólicos a las universidades, vigilias, volanteadas y actividades interclaustro.

También se buscará avanzar en la organización de una Marcha Federal Universitaria durante abril, con el objetivo de sumar a toda la comunidad educativa en defensa del financiamiento y el funcionamiento del sistema universitario público.