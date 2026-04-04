Adoración de la cruz y Vía Crucis en el Viernes Santo

Decenas de fieles participaron ayer de las celebraciones de Viernes Santo en la Catedral Basílica, en una jornada marcada por una fuerte expresión de fe y entrega.

A las 18, en la carpa dispuesta en atrio, se llevó a cabo la adoración de la cruz, donde rostros compungidos y otros emocionados se acercaron con sus cruces para recibir la bendición y para agradecer. Al finalizar, con lágrimas en sus ojos y con notada devoción se acercaron los fieles a la imagen del Cristo para besar sus pies.

Luego, a partir de las 20, inició el tradicional rezo del Vía Crucis en procesión, que recorrió calles del microcentro capitalino con una importante convocatoria. La columna de fieles, que se extendió por al menos una cuadra, algunos acompañaron con velas encendidas y gestos de profunda emoción.

La procesión fue encabezada por la imagen del Cristo Yacente, seguida por el Obispo Daniel Fernández junto a los ministros. La hornacina fue cargada primero por efectivos de la Policía Histórica de la Provincia y luego por varones. Detrás se ubicaron las imágenes de la Virgen Dolorosa que fue llevada por mujeres, la imagen de San Juan y, finalmente, la Cruz de la Esperanza, que fueron cargadas por los jóvenes.

Durante la procesión, el padre Manuel Alfaro puso el acento en el acompañamiento a los jóvenes al señalar que "en este año pastoral pedimos por los jóvenes y las vocaciones, para encontrar en ellos la dicha de servir".

En otra estación, en un pedido para la comunidad en general pidió que, "ante las caídas de la vida, la misericordia nos levante" y "ayúdanos para que en cada uno de nosotros de nuestros lugares no te volvamos a crucificar".

CATEDRAL BASÍLICA | EL PADRE MANUEL ALFARO EN ENCABEZÓ LA CELEBRACIÓN.

La celebración estuvo marcada por un clima de silencio respetuoso en medio del escaso movimiento en la ciudad, con presencia de jóvenes, adultos y numerosos niños, lo que mostró una fuerte convocatoria familiar.

El recorrido inició por calle Belgrano, continuó por Lavalle y Alvear y retomó la Belgrano para finalizar la ceremonia en el atrio de la Catedral con la bendición de monseñor Daniel Fernández. Reafirmando así un año más la fe de los fieles de la ciudad y de los turistas que acompañaron la procesión.

Invitan a la Vigilia Pascual

Este Sábado Santo en la Catedral Basílica las actividades inician a las 9 con el Rezo de Laudes, de 10 a 12 habrá confesiones y a las 20 misa solemne de Vigilia Pascual.

En la capilla Santa Bárbara, a las 19.30. Basílica San Francisco a las 21, en parroquia Santa Teresita a las 20. En el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, a las 10.30 los Dolores de la Virgen (acompañan las Catherinas), a las 9, 12, 18 y 20 habrá confesiones y a las 21 Vigilia Pascual, bendición del fuego, liturgia de la palabra, bendición del agua y renovación de las promesas bautismales.

Parroquia Sagrada Familia de Nazaret, Misa Pascual a las 18. En la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, San Nicolás a las 18, Sra. de la Merced a las 19.30 y en la sede a las 21. En la parroquia Nuestra Señora de Nieva, a las 20 Vigilia Pascual y en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, a las 20. En la capilla Nuestra Señora de Fátima a partir de las 19.30 (Alberro esquina Susques).

CON LA VIRGEN DOLOROSA | EL OBISPO DANIEL FERNÁNDEZ EN LA PROCESIÓN.

En Fraile Pintado, en la parroquia San Juan Evangelista, a las 7 Vía Matriz para mujeres en capilla Virgen del Valle y Vía Crucis para varones en templo parroquial. La Vigilia Pascual a las 18 en Chalicán y a las 21.30 en la parroquia. En Perico parroquia San José, a las 20.30 solemne Vigilia Pascual, bendición del fuego, velas agua y renovación de las promesas bautismales y en parroquia Inmaculada Perico, Vigilia Pascual a las 20.30.

En la parroquia Santa Teresita y San J.B. Scalabrini, a las 21.30. En la parroquia San Pedro de Río Negro, a las 8 oración a la Virgen Dolorosa en el sepulcro del templo y a las 21 solemne Vigilia Pascual en el atrio de la iglesia. En parroquia Inmaculada Concepción de San Antonio, a las 19.

En la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara a las 9 Vía Matriz en sede parroquial, a las 10 Virgen de la Candelaria en Maimará; misa de la solemne Vigilia Pascual a las 19.30 Virgen de la Candelaria - Maimará y sede parroquia San Francisco de Asís - Tilcara. En zonas rurales (ruta 35), la solemne Vigilia Pascual en Ocloyas iniciará a partir de las 17.30 con el ministro César Dávila y en Corral de Piedras, a las 10 con el padre Mario Valdivia.