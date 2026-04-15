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Dipec

La inflación de marzo fue del 3,6% en Jujuy

Según los datos difundidos por la Dipec la inflación en la provincia superó el promedio nacional y el rubro que más subió en marzo fue enseñanza.

Miércoles, 15 de abril de 2026 17:26
ENSEÑANZA ES EL RUBRO CON MÁS INCREMENTO EN MARZO 2026.

Según el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC), la inflación de marzo en Jujuy fue de 3,6%.

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Los datos relevados indican que el IPC de la provincia se encuentra por encima del 3,4% nacional, aunque por debajo del 4% que registró la región NOA durante el mismo período.

Y en relación a la comparación interanual, Jujuy acumuló una suba de 32,1%, mientras que el incremento acumulado desde diciembre de 2025 llegó a 10,2%.

Según el relevamiento, el rubro que más subió en marzo fue Enseñanza, con un aumento de 10,4%, seguido por Transporte y comunicaciones, con 4,2%, en tercer lugar Alimentación y bebidas, con 3,6%Otros gastos, con 3,4%Esparcimiento, con 1,8%; y Atención médica y gastos para la salud, con 1,6%. También hubo subas en Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 0,7%, y en Vivienda, combustible y electricidad, con 0,6%.

La única división que mostró una baja en marzo fue Indumentaria, con -0,7%.

Con respecto a marzo del 2025, los datos indican que el mayor incremento se dio en Vivienda, combustible y electricidad, con 39,2%. Detrás quedaron Enseñanza, con 33,4%Transporte y comunicaciones, con 33,3%Alimentación y bebidas, con 32,8%; y el nivel general, con 32,1%. Más abajo se ubicaron Otros gastos, con 31%Esparcimiento, con 30,8%Atención médica y gastos para la salud, con 24,7%Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 17,2%; e Indumentaria, con 10,5%.

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