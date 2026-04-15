La inflación de marzo fue del 3,6% en Jujuy

Según el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC), la inflación de marzo en Jujuy fue de 3,6%.

Los datos relevados indican que el IPC de la provincia se encuentra por encima del 3,4% nacional, aunque por debajo del 4% que registró la región NOA durante el mismo período.

Y en relación a la comparación interanual, Jujuy acumuló una suba de 32,1%, mientras que el incremento acumulado desde diciembre de 2025 llegó a 10,2%.

Según el relevamiento, el rubro que más subió en marzo fue Enseñanza, con un aumento de 10,4%, seguido por Transporte y comunicaciones, con 4,2%, en tercer lugar Alimentación y bebidas, con 3,6%; Otros gastos, con 3,4%; Esparcimiento, con 1,8%; y Atención médica y gastos para la salud, con 1,6%. También hubo subas en Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 0,7%, y en Vivienda, combustible y electricidad, con 0,6%.

La única división que mostró una baja en marzo fue Indumentaria, con -0,7%.

Con respecto a marzo del 2025, los datos indican que el mayor incremento se dio en Vivienda, combustible y electricidad, con 39,2%. Detrás quedaron Enseñanza, con 33,4%; Transporte y comunicaciones, con 33,3%; Alimentación y bebidas, con 32,8%; y el nivel general, con 32,1%. Más abajo se ubicaron Otros gastos, con 31%; Esparcimiento, con 30,8%; Atención médica y gastos para la salud, con 24,7%; Equipamiento y funcionamiento del hogar, con 17,2%; e Indumentaria, con 10,5%.