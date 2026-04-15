Victoria Zamar recorrerá la Puna con la Misión Primavera

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) comienza a palpitarse en el norte de la provincia con el regreso de la Misión Primavera. Esta iniciativa busca acercar la celebración a todos los rincones de Jujuy, iniciando con actividades previas a lo que será la fiesta de septiembre de 2026.

El Ente Autárquico Permanente (EAP) junto a la representante provincial, Victoria Zamar, viajaran para compartir jornadas de integración con los jóvenes de la región. El recorrido se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de abril, llevando la alegría de esta edición especial de diamante a las escuelas de la Puna.

El itinerario detallado por localidades y establecimientos:

Cangrejillos: Escuela Secundaria Rural N° 3 y Escuela Primaria N° 80 "Vicente López y Planes".

El Cóndor: Escuela Primaria N° 291 "Wolf Schcolnik".

Lagunillas del Farallón: Colegio Secundario N° 8 "Héroes de Malvinas" y Escuela Primaria N° 131 "Alfonsina Storni".

Mina Pirquitas: Colegio Secundario N° 12 y Escuela Primaria N° 83 "Cristóbal Colón".

El Aguilar: Bachillerato N° 12, EET N° 1, y las Escuelas Primarias N° 339 y 341.

La presencia de Victoria Zamar anticipa un año cargado de festejos y tradición con los estudiantes de toda la provincia.