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ONDA ESTUDIANTIL 2026

Victoria Zamar recorrerá la Puna con la Misión Primavera

La representante provincial visitará cinco localidades del norte jujeño. 

Miércoles, 15 de abril de 2026 15:41
Victoria Zamar | Representante Provincial 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) comienza a palpitarse en el norte de la provincia con el regreso de la Misión Primavera. Esta iniciativa busca acercar la celebración a todos los rincones de Jujuy, iniciando con actividades previas a lo que será la fiesta de septiembre de 2026.

El Ente Autárquico Permanente (EAP)  junto a la representante provincial, Victoria Zamar, viajaran para compartir jornadas de integración con los jóvenes de la región. El recorrido se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de abril, llevando la alegría de esta edición especial de diamante a las escuelas de la Puna.

El itinerario detallado por localidades y establecimientos:

  • Cangrejillos: Escuela Secundaria Rural N° 3 y Escuela Primaria N° 80 "Vicente López y Planes".

  • El Cóndor: Escuela Primaria N° 291 "Wolf Schcolnik".

  • Lagunillas del Farallón: Colegio Secundario N° 8 "Héroes de Malvinas" y Escuela Primaria N° 131 "Alfonsina Storni".

  • Mina Pirquitas: Colegio Secundario N° 12 y Escuela Primaria N° 83 "Cristóbal Colón".

  • El Aguilar: Bachillerato N° 12, EET N° 1, y las Escuelas Primarias N° 339 y 341.

La presencia de Victoria Zamar anticipa un año cargado de festejos y tradición con los estudiantes de toda la provincia.

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