Operativo especial de tránsito por la Serenata y el aniversario de la ciudad

La Dirección de Tránsito y Transporte, informó sobre el operativo especial de ordenamiento vehicular que se implementará durante el fin de semana, en el marco de las celebraciones oficiales. Las medidas dispuestas corresponden al sábado 18, en el marco de la Serenata a la Ciudad en Ciudad Cultural, y al domingo 19, por el acto protocolar y el desfile cívico, escolar y gaucho previstos por un nuevo aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy.

En primer término, el sábado 18 se llevará a cabo la tradicional Serenata a San Salvador en Ciudad Cultural, por lo que desde las 17:00 horas se realizarán cortes de tránsito en intersecciones clave: colectora Pila Solá y avenida de los Estudiantes; Suipacha y Pila Solá; Pila Solá y avenida de las Carrozas; avenida de los Estudiantes y el puente interno; además de los ingresos al predio por Juntos en Jujuy y República del Uruguay.

En ese contexto, el transporte urbano de pasajeros modificará su recorrido circulando por Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, avenida Bolivia, acceso a Ciudad Cultural, avenida de los Estudiantes, derivador colectora Ruta 9, Pila Solá, avenida de las Carrozas, avenida Bolivia y avenida Córdoba, retomando luego su recorrido habitual.

Se estableció además una parada exclusiva para descenso de pasajeros sobre avenida de los Estudiantes, entre Juntos en Jujuy y República del Uruguay, mientras que el ascenso y descenso se realizará sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión.

Los accesos a playas de estacionamiento estarán ubicados en avenida de los Estudiantes y Juntos en Jujuy, mientras que las paradas de taxis se ubicarán sobre avenida de los Estudiantes, a la altura de las oficinas de ANSES. Asimismo, se dispuso la prohibición de estacionamiento sobre dicha arteria en toda su extensión.

Por otra parte, el domingo 19 se desarrollarán los actos centrales por el aniversario de la ciudad. En ese marco, a partir de las 6:00 horas se prohibirá el estacionamiento sobre avenida Bolivia, en inmediaciones de Plaza Argañaras, donde tendrá lugar el acto protocolar.

Posteriormente, desde las 9:30 horas se realizará el desfile cívico, escolar y gaucho sobre avenida Forestal, entre avenida Snopek y El Chalicán, lo que implicará cortes de tránsito y restricción de la circulación vehicular en avenida Forestal desde Aguas Calientes hasta El Chalicán, y en avenida Snopek desde avenida Yuto hasta Teniente Bolsán.

Asimismo, se verán afectados los recorridos de distintas líneas de transporte urbano. La línea 48 (interbarrial) circulará en su trayecto de ida por avenida Snopek, La Mendieta, El Chalicán y avenida Forestal, retomando su recorrido habitual, mientras que el regreso se realizará por avenida Forestal, El Chalicán, avenida Yuto y avenida Snopek. Por su parte, la línea 1 modificará su recorrido por Forestal, Aguas Calientes, avenida Yuto, El Palmar, La Mendieta y El Chalicán. En tanto, las líneas 7 y 45 lo harán por avenida Yuto, El Palmar, La Mendieta y El Chalicán.

Desde el municipio solicitaron a la comunidad respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito dispuesto en los distintos puntos, a fin de garantizar el normal desarrollo de las actividades y la seguridad de todos los asistentes.