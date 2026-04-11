La fiesta de la Divina Misericordia se vivirá hoy en las distintas parroquias y capillas jujeñas bajo la jaculatoria "Jesús en vos confío".

La Pastoral Divina Misericordia de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno invitó a la misa de las 19.30 en el templo de Colombia esquina Perú.

En la capilla de La Almona desde las 9 se anotarán las intenciones y a las 10 la santa misa será presidida por el obispo Daniel Fernández. No se suspende por lluvia y piden llevar banquito.

En la Catedral Basílica se expondrán las reliquias de Santa Faustina en las misas especiales a las 15 y a las 20, finalizando con la procesión.

En la parroquia San Pedro y San Pablo la misa de la Divina Misericordia se celebrará a las 17.

La fiesta patronal en la capilla de Huaico será con la santa misa a partir de las 11.

En la parroquia San Pedro de Río Negro, en San Pedro, tras la misa de las 20 se realizará una procesión alrededor de la plaza Belgrano.

Mientras que la parroquia San José de Perico tendrá la misa central a las 15, invocando "Ten misericordia de nosotros y del mundo entero". Otros horarios de Eucaristía serán a las 8, a las 11 y a las 20.