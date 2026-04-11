Investigan la muerte de Ángel, el niño de Comodoro Rivadavia

Ángel, un niño de 4 años, ingresó sin signos vitales al Hospital Regional, en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras descompensarse cuando estaba al cuidado de su madre. La autopsia determinó que tenía lesiones internas en la cabeza.

El hecho ocurrió el 5 de abril, cuando las autoridades recibieron un pedido de asistencia médica por un menor con dificultades respiratorias en una vivienda de la ciudad. Al llegar, el personal de salud constató que estaba en paro cardiorrespiratorio; murió horas después.

El padre de Ángel denunció que a su hijo “lo mataron” y apuntó hacia la madre del menor, de la que esta separado, una versión que la propia mujer negó en declaraciones públicas.

El abogado del padre de Ángel López apuntó contra la madre del menor

Roberto Castillo, el abogado querellante en el caso de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia y por el que se investiga a su madre, Mariela Altamirano y su pareja, consideró que el menor fue “asesinado” por su progenitora.

El letrado sostuvo que representa “a la familia de Ángel”, vínculo que relacionó directamente con Luis López, “el padre, y Lorena”, la compañera sentimental del progenitor del niño.

En la misma conversación, indicó que la principal teoría que mantiene respecto al caso y “desde la acusación particular”, es que “la madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo” y que la carátula que correspondería en el caso sería la de “homicidio agravado”.

La principal hipótesis de la investigación apunta a las denuncias realizadas por el padre del niño y su entorno, una línea que cobró mayor fuerza luego de que las primeras pericias confirmaran que el niño presentaba lesiones internas en la cabeza, en tanto, se ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre, donde se incautaron celulares y otros elementos de interés para la causa.

Anteriormente, Angel estaba al cuidado de su padre biológico, Luis López, quien formó pareja con Andrade, aunque por decisión del juez de familia Juan Pablo Pérez se inició un proceso de revinculación con Altamirano, pese a que ésta lo había abandonado cuando apenas tenía un año.

El niño fue encontrado, por profesionales de la salud, sin signos vitales en su vivienda de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia y trasladado a un hospital, donde finalmente se constató su fallecimiento.

Habló la madre: “Yo no maté a mi hijo”

Tras las acusaciones del padre, Mariela Altamirano se defendió y aseguró que no mató a su hijo. En diálogo con ADN Sur, la madre sostuvo: “Lo protegí y lo busqué”.

En cuanto a la cronología del hecho, relató: "Nos levantamos temprano y decidimos levantar a Ángel para ir al baño, porque solía dormir mucho últimamente. Dormía por lo menos desde las 11 de la noche, de largo, y no se levantaba al baño. Entonces lo hicimos levantarlo al baño y vimos que ya se había hecho pis. Entonces le dije a mi marido, como la camita de él estaba mojada, que lo bajara y lo acostara conmigo".

Según la madre, Ángel se encontraba durmiendo y “lo sentía roncar”. “Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice: ‘No respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", agregó.

Los resultados de la autopsia

Según informó ADN Sur, los primeros resultados indicaron que Ángel tenía lesiones en la cabeza y que el menor falleció después que ingresó al hospital. Aunque aún no se conoce la causa de muerte, estos primeros indicios introducen un elemento decisivo en la investigación.