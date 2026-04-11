El monitoreo de Ley Iara plantea que sea permanente

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) profundizó los sistemas de vigilancia permanente y detección temprana de langostas y de plagas ante el desafío que suponen las altas temperaturas y la sequía.

En los últimos días, Senasa informó la detección de la tucura quebrachera en el noroeste de Córdoba, en la zona de Quilino, Villa Quilino, Huascha, Chuña y San José de las Salinas.

El coordinador general de Contingencias y Emergencias del Senasa, Héctor Medina, sostuvo que "logramos la detección temprana al descubrirla en los primeros estadíos, que es algo muy difícil. Ahora estamos trabajando con la provincia para establecer un plan de control temprano".

El control de plagas y langostas es fundamental para un buen desarrollo de la producción.

Próximamente, se espera su aparición en provincias del centro y norte del país, ante lo que el Senasa remarcó la importancia de monitorear los establecimientos y controlar con productos autorizados y dar aviso si las ven.

El trabajo se hizo en 4 ejes

Por su parte, Eugenia Aramayo, integrante del equipo y responsable de las entrevistas, detalló que el trabajo se estructuró en cuatro ejes, los dispositivos de atención y las áreas de salud, educación y seguridad. En cada uno de estos ámbitos relevaron información sobre el funcionamiento institucional y las experiencias de quienes trabajan en la implementación de la Ley Iara.

En el caso de los dispositivos, analizaron la organización del Consejo Provincial de las Mujeres y el desempeño de los equipos territoriales. A su vez, replicaron la metodología en los otros sectores, entrevistando tanto a funcionarios con capacidad de decisión como a trabajadores que intervienen directamente en la atención de situaciones de violencia. “Recabamos información cualitativa sobre las experiencias de quienes sostienen la ley desde su práctica cotidiana. Encontramos un amplio consenso en que la Ley Iara marcó un antes y un después en las políticas públicas de género, aunque también persisten limitaciones en su aplicación concreta”, explicó Aramayo.

En ese sentido, dijo que buscaron reflejar con precisión los testimonios, poniendo en valor el trabajo diario de los equipos y las dificultades que enfrentan. Entre las principales limitaciones, mencionó problemas vinculados al presupuesto, la asignación de recursos y las condiciones laborales. También advirtió sobre falencias en la formación del personal. “Muchas capacitaciones en perspectiva de género son opcionales y no forman parte del servicio. Esto hace que dependa del interés individual capacitarse, cuando debería ser una garantía del Estado para quienes brindan atención pública”.

Por su parte, Andrea Batalla sostuvo que el análisis se realizó desde una mirada integral, evitando enfoques simplistas. “No planteamos una visión en blanco o negro, sino un abordaje que permita comprender la complejidad de implementar una política pública y sistematizar esa información”, sostuvo.

Finalmente explicó que el informe busca constituirse en una herramienta útil tanto para quienes toman decisiones como para organizaciones sociales, profesionales y usuarias, con el objetivo de orientar demandas y fortalecer las políticas públicas. “Es una ley valiosa, que vino para quedarse y que promovió cambios concretos. Este aporte apunta a seguir avanzando en ese camino”, dijo Verónica Aramayo.

Hubo apoyo legislativo

Las diputadas Verónica Valente y Mariela Ortiz valoraron el informe presentado por Fundación Siglo 21 y coincidieron en la necesidad de profundizar las políticas públicas de género en Jujuy. Valente agradeció el trabajo realizado y destacó la importancia de fortalecer las propuestas institucionales y la capacitación del personal para garantizar respuestas eficaces. Por su parte, Ortiz sostuvo que la Ley Iara “marcó un antes y un después” en la prevención y erradicación de la violencia de género, destacó avances en seguridad, salud, educación y el ámbito judicial, con la creación de juzgados y fiscalías especializadas. Sin embargo, advirtió que más del 50% de las denuncias penales están vinculadas a violencia de género, lo que evidencia la necesidad de profundizar las acciones.