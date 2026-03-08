A través de la Mesa de Promoción y Prevención, el Ministerio de Salud de Jujuy programó una serie de actividades bajo la consigna "Salud te acompaña" en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II, la cartera sanitaria provincial recuerda que bienestar integral responde a factores biopsicosociales como acceso a la información, servicios de salud de calidad, atención adecuada, tratamientos gratuitos, abordaje de la salud mental, ejercicio de derechos, posibilidades de acceso a recursos materiales y simbólicos para una vida digna, igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, eliminación de todos los tipos de violencias y participación igualitaria en las decisiones de políticas públicas de salud.

Actividades

Las actividades que ya se llevaron a cabo fueron Intervención junto al Área de Adolescencia, en semáforos de puente Lavalle y zona Caracol y paradas de colectivos frente Comercial 1 y exEstación (San Salvador de Jujuy), con servicios de información sobre controles de salud de la mujer, derechos, perspectiva de género y frases conmemorativas.

Además en el Mercado de Concentración y Abasto, de avenida Alte. Brown, se brindaron servicios de toma de presión, testeos de VIH y sífilis, movida de baile, talleres y consejerías sobre salud integral de la mujer.

Programa para hoy

Durante el desarrollo de la Peña Rosa en la Feria del Pan Casero, Yala de 15 a 19, se brindarán Servicios de taller y consejerías en nutrición, maternidad y odontología, educación para la salud, actividad física y asesoría adolescente.