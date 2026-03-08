16°
8 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Siniestro Vial
Turismo
seccional 48º
megacausa
Legislatura
fútbol internacional
Hojas de coca
IUPS
acompañamiento
Adiunju
Siniestro Vial
Turismo
seccional 48º
megacausa
Legislatura
fútbol internacional
Hojas de coca
IUPS
acompañamiento
Adiunju

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1415.00

3884873397
PUBLICIDAD
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

"Salud te acompaña"

Los equipos de esa cartera armaron un variado programa de actividades por en conmemoración del 8M.

Domingo, 08 de marzo de 2026 00:00
“SALUD TE ACOMPAÑA” | CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

A través de la Mesa de Promoción y Prevención, el Ministerio de Salud de Jujuy programó una serie de actividades bajo la consigna "Salud te acompaña" en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Siguiendo los ejes del Plan Estratégico de Salud II, la cartera sanitaria provincial recuerda que bienestar integral responde a factores biopsicosociales como acceso a la información, servicios de salud de calidad, atención adecuada, tratamientos gratuitos, abordaje de la salud mental, ejercicio de derechos, posibilidades de acceso a recursos materiales y simbólicos para una vida digna, igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, eliminación de todos los tipos de violencias y participación igualitaria en las decisiones de políticas públicas de salud.

Actividades

Las actividades que ya se llevaron a cabo fueron Intervención junto al Área de Adolescencia, en semáforos de puente Lavalle y zona Caracol y paradas de colectivos frente Comercial 1 y exEstación (San Salvador de Jujuy), con servicios de información sobre controles de salud de la mujer, derechos, perspectiva de género y frases conmemorativas.

Además en el Mercado de Concentración y Abasto, de avenida Alte. Brown, se brindaron servicios de toma de presión, testeos de VIH y sífilis, movida de baile, talleres y consejerías sobre salud integral de la mujer.

Programa para hoy

Durante el desarrollo de la Peña Rosa en la Feria del Pan Casero, Yala de 15 a 19, se brindarán Servicios de taller y consejerías en nutrición, maternidad y odontología, educación para la salud, actividad física y asesoría adolescente.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD