Posgrados en el Centro Universitario de Tilcara

El Centro Universitario Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Ffyl-UBA) mantiene abiertas las inscripciones para dos propuestas de formación de posgrado que se dictarán durante 2026 en la sede ubicada en la Quebrada de Humahuaca. Se trata del Programa de Actualización en Gestión del Ambiente y el Territorio y de la Diplomatura Universitaria Superior en Artes y Patrimonio Andino.

Ambas propuestas tienen el período de inscripción habilitado hasta el 15 del corriente mes y, al tratarse de formaciones de posgrado, cuentan con aranceles establecidos por la facultad. Las cursadas comenzarán en abril y se desarrollarán bajo una modalidad híbrida que combinará clases virtuales con encuentros presenciales mensuales en la sede Tilcara del Centro Universitario.

Una de las propuestas es el Programa de Actualización en Gestión del Ambiente y el Territorio, una formación orientada a abordar los desafíos contemporáneos vinculados al desarrollo territorial y la problemática ambiental. El programa tiene una duración de un año, con una carga total de 160 horas, y otorga el Diploma de Actualización en Gestión del Ambiente y el Territorio.

La propuesta académica busca aportar herramientas teóricas y metodológicas para analizar los cambios económicos, políticos y culturales que impactan sobre el ambiente y las estructuras territoriales. Desde la organización señalaron que el programa apunta a "contribuir a la formación en el estudio, diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas sobre el ambiente y el territorio", en un contexto marcado por conflictos y disputas vinculadas al uso y valorización de los territorios.

Los seminarios presenciales intensivos se dictarán una vez por mes, los días viernes y sábados, en la sede Tilcara, mientras que algunas instancias formativas se desarrollarán de manera virtual. Además, los estudiantes que lo requieran podrán alojarse de forma gratuita en la residencia universitaria.

Entre los primeros seminarios previstos se encuentran "Territorio y Estado en el capitalismo contemporáneo", a cargo de Pablo Ciccolella y Ariel Filadoro, y "Conceptos fundamentales sobre ambiente y territorio", dictado por María Laura Isla Raffaele y Gonzalo Lus Bietti. La dirección del programa está a cargo de Jorge Blanco.

La segunda opción es la Diplomatura Universitaria Superior en Artes y Patrimonio Andino, una carrera que busca promover el conocimiento, el análisis crítico y la puesta en valor del patrimonio artístico y cultural del Noroeste argentino.

La diplomatura propone abordar las artes y el patrimonio cultural desde una perspectiva territorial e intercultural, analizando las continuidades, transformaciones y debates que atraviesan las producciones artísticas en el espacio andino. En este sentido, la formación busca aportar herramientas para la investigación, la gestión cultural y el desarrollo de propuestas de intervención y difusión vinculadas al patrimonio regional.

El dictado está a cargo de docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la provincia de Jujuy, con trayectoria en estudios sobre arte, cultura y patrimonio. Tiene una duración de un año y fue creada mediante la Resolución RESCS-2025-1961. La dirección está a cargo de la doctora Lucila Iglesias.

La cursada combinará clases virtuales los lunes y jueves de 18 a 20 horas con encuentros presenciales intensivos una vez por mes en Tilcara, los viernes de 14 a 19 y los sábados de 9 a 14.

Los interesados pueden preinscribirse en línea y obtener información en el enlace del Centro Universitario Tilcara y consultar en los correos: [email protected] y [email protected].