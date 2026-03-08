La conquista femenina de la noticia

La era del streaming ha redefinido el periodismo de exteriores, y con ella, el rol de la mujer en la noticia de último momento. En un escenario donde la inmediatez manda, las cronistas jujeñas hemos derribado viejas barreras, demostrando que la primera línea de riesgo también es nuestro territorio. Nuestra labor ya no es un simple relato de sucesos; es la construcción de una nueva identidad para nuestra crónica, un lenguaje propio que aporta humanidad a la crudeza de la realidad y redibuja el mapa del periodismo.

"Ser los ojos y la voz en el lugar de los hechos", es quizás, la definición más honesta del periodismo de exteriores. Sin embargo, ejercer este oficio en El Tribuno de Jujuy, implica un desafío doble: honrar la trayectoria de nuestro diario papel y, al mismo tiempo, dominar la adrenalina técnica del streaming. Ya sea desde el dinamismo de "El Matutino" o la rigurosidad de "Central de Noticias", nuestro rol hoy es una unidad de producción en sí misma.

En este nuevo escenario digital, la comunicación ha dejado de ser unidireccional. El streaming nos permite romper la cuarta pared, integrando el pulso y la reacción inmediata de la audiencia a nuestro relato en vivo. En esta primera línea, la mujer no solo ocupa un espacio de decisión, sino que lidera una narrativa empática, capaz de gestionar la crisis y la emoción en tiempo real, sin los filtros ni las distancias de un estudio de televisión tradicional.

Ser periodista de exteriores en Jujuy es habitar los contrastes de nuestra identidad: la jornada puede comenzar bajo la solemnidad del recinto legislativo o el rigor protocolar de Casa de Gobierno, donde el desafío es la precisión técnica y el respeto institucional. Pero, horas más tarde, el micrófono de El Tribuno se traslada al corazón de los barrios de San Salvador. Es allí donde la labor cobra su sentido más humano al visitar un comedor, escuchar el reclamo de un centro vecinal o abrazar el pedido de justicia de una familia. No se trata solo de transmitir datos; se trata de prestar la voz a quienes necesitan ser escuchados, para que la inquietud del ciudadano se transforme en una noticia que recorra la provincia.

Sin embargo, no todo es urgencia; nuestra labor también honra la cultura que nos define. Captar la magia de una obra plástica, la fuerza de nuestra danza o la voz de artistas nacionales y locales, así como ser testigos de la fe al visitar distintas localidades en sus fiestas patronales, no es solo trabajo: es la forma en que nuestro multimedio demuestra que Jujuy es una provincia vibrante, diversa y orgullosa de su esencia.

Aunque a menudo el trabajo suela personalizarse en un solo rostro frente a la pantalla, lo que el público ve es el resultado de un engranaje colectivo. En este multimedio, las mujeres somos motor y esencia; una red de talento y profesionalismo que atraviesa todas las áreas, transformando el esfuerzo colectivo en la realidad que contamos cada día.

Somos muchas las que, codo a codo con nuestros compañeros, sostenemos el compromiso con la verdad. Estén en la redacción desmenuzando la profundidad de la noticia; detrás de un lente capturando el alma de un instante; en la corrección custodiando la excelencia de nuestra lengua; o frente al micrófono hilvanando el relato cada día. Juntas garantizamos que el pulso de nuestra provincia quede plasmado tanto en el prestigio del papel como en la inmediatez de nuestras plataformas digitales.

Quienes hacemos periodismo de pie, recorriendo cada rincón de nuestro querido Jujuy, reafirmamos este 8M que el espacio público es mucho más que nuestro lugar de trabajo: es territorio ganado. Aportamos una mirada que humaniza la noticia y conecta con las crisis sociales desde la empatía, pero con la firmeza crítica que los tiempos actuales demandan.

A mis colegas de El Tribuno de Jujuy: mi más sincero reconocimiento. A las que habitamos y recorremos las calles, las que defienden la palabra escrita, las que ven el mundo y capturan la realidad a través del lente y las que marcan el ritmo del streaming. Este 8 de marzo no buscamos celebrar, sino reivindicar nuestra labor y la perspectiva que nos une.