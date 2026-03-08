El sueño jujeño detrás de los Alfajores Allpaqa

Paula Gabriela Cisneros es emprendedora y creadora de Alfajores Allpaqa, un producto artesanal que busca representar a Jujuy a través de la calidad y la identidad local. En diálogo con El Tribuno de Jujuy, contó cómo nació este emprendimiento familiar, los desafíos que enfrentó y sus sueños a futuro.

"Nosotros empezamos el año pasado, en el mes de julio, con este lindo emprendimiento familiar que está formado por tres mujeres y un varón", relató Paula. La iniciativa surgió del deseo de crear un producto propio que represente a la provincia y que los turistas puedan llevarse como recuerdo.

"Siempre fue un sueño poder emprender y tener algo propio. Queríamos sacar un producto de calidad que represente a Jujuy y que quien visite la provincia pueda llevarse un pedacito de nuestra tierra", explicó.

Aunque la comercialización comenzó el año pasado, el proyecto tiene varios años de trabajo previo. "Este emprendimiento viene gestándose desde hace cuatro años. Estuvimos mucho tiempo trabajando para lograr la mejor calidad posible antes de salir al mercado", detalló.

Además de emprendedora, Paula es madre, estudiante y trabajadora del sector privado. "Estudié Ingeniería Química, me quedan dos materias para recibirme. También trabajo en una fábrica de cemento. Sé que con esfuerzo y trabajo se puede lograr todo", contó.

Sobre los desafíos del emprendimiento, señaló que fue un mundo nuevo para ella y su familia. "No venimos de la rama gastronómica, pero me animé porque tuve el respaldo de mi familia. El trabajo en equipo fue fundamental".

Uno de los aspectos más distintivos de la marca es su identidad visual. "Queríamos que fuera un producto de mucha calidad y que no tenga nada que envidiar a los de otras provincias. Por eso trabajamos mucho el packaging. La idea era que la gente vea el alfajor y diga: esto es Jujuy".

El diseño del empaque cuenta con una obra de los artistas Ariel Cortés y Tarito Lay, que le dio identidad a la marca. Gracias a ese trabajo, Alfajores Allpaqa obtuvo una mención en el Mundial del Alfajor en la categoría mejor packaging.

"Cuando nombraron 'Alpaca de Jujuy' fue un orgullo enorme. A muchos les llamó la atención que sea un producto jujeño y eso nos llenó de alegría", recordó.

Actualmente, el emprendimiento se encuentra en pleno crecimiento. Gracias a un crédito del Consejo de la Microempresa y el acompañamiento de la Cámara Pyme, podrán incorporar una máquina para mejorar el sistema de envoltorio y aumentar la producción.

"Hasta ahora el proceso era muy artesanal y eso limitaba la cantidad que podíamos producir. Con esta nueva máquina vamos a poder crecer y presentar un nuevo envoltorio", adelantó.

Pensando en el futuro, Paula aseguró que el objetivo es seguir desarrollando nuevos productos y sabores. "Estamos probando distintas opciones para ampliar la marca. Siempre con la idea de representar a Jujuy de la mejor manera".

En el marco del Día Internacional de la Mujer, también dejó un mensaje para otras mujeres que sueñan con emprender. "Las mujeres tenemos muchas responsabilidades, pero también la capacidad de cumplir nuestros sueños. A veces se puede empezar con algo pequeño y con esfuerzo hacerlo crecer".

Y concluyó con una frase que resume su camino emprendedor:

"Que luchen por lo que desean. No hay nada más lindo que sentirse realizada como mujer".